Ortak üretimden mutluluğa: Impact Hub

Aslında dünyada birçok merkezde yer alıyorsunuz. Şunu sorarak başlayalım, Impact Hub hangi ihtiyaçtan doğdu, nedir, ne işe yarar?

Impact Hub İstanbul, beş kıtada, seksenden fazla şehirde, on üç binin üzerinde üyesiyle dünyanın etki odaklı çalışan lider girişimcileri bir araya getiren, toplumsal fayda odaklı yaratıcı projelerin üretildiği global bir ağın Türkiye ayağı. Impact Hub globalde, değişim yaratma amacında olan insanların yaratım, ortak üretim kültürünü benimseyerek fiziksel bir mekânda ve bir ağda bir araya gelme ihtiyacı ile kurulmuş. Benzer bir şekilde Impact Hub İstanbul’un kuruluşu da dünyanın farklı yerlerinde yaşarken ve çalışırken deneyimlerimiz, dönüşümümüz bizi Impact Hub’ı Türkiye’de kurma noktasına getirdi diyebiliriz. Tabii bir diğer yandan Türkiye’de her geçen gün gelişen girişim ekosisteminin de farkındaydık. Bu noktada Impact Hub’ı Türkiye’ye getirerek yaratacağımız kültürel dönüşüm ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınması konusunda ne ölçüde bir etki yaratabileceğimizin de farkındaydık. Her şey birbirini tamamladı.

Aslında sön dönemde benzer çok fazla işle karşılaşıyoruz. Sizi diğerlerinden ayıran, biricik yapan bir özellik var mı, nedir?

Impact Hub İstanbul, benzer alanlardan temelde varlık nedeni ile de ayrışıyor. Bizim en temel amacımız değişik alanlardan, değişim yaratmak isteyen, girişimci ve yenilikçi birey ve kurumların bir araya geldiği disiplinler arası bir etki platformu olmak. Bu anlamda Türkiye'de öncelikle etki odaklı düşünme konusunda kültürel bir dönüşüm sağlamak istiyoruz. Aynı sürecin bir sonucu olarak da ülkemize değer katacak, sürdürülebilir kalkınmaya ivme kazandıracak girişimcileri desteklemek ve projeler üzerinde çalışmak, nihayetinde uluslararası platforma taşımak amacındayız.

Üyeler kolektif çalışmalar yapabiliyorlar. Bu, neden önemli ve üyelerinize sağladığınız bu çalışma ortamından ortaya çıkan ilginç bir hikâye var mı?

Hepimiz aslında önce kendimizi rahat hissettiğimiz, buna bağlı olarak kendimizi rahat, yargısız bir şekilde ifade edebildiğimiz yer ve zamanlarda daha büyük bir istek ve heyecan ile çalışırız. Bu istek ve heyecan bizleri daha üretken kılar. Ürettikçe mutlu olur, ürettiklerimizi paylaştıkça başarılarımızdan daha çok keyif alır ve çevremizi bu enerji ile besleriz. Impact Hub işte tam bu zincirleme reaksiyonun katalizörü konumunda ve bunu yaparken kullandığı en önemli malzeme ise insan.

İlk gerçekleştirdiğimiz Hackathon’a “Cezve” isimli bir proje ile katılan ve nihai amacı Sosyal Girişim kurmak olan Dem Dernek bu noktada çok iyi bir örnek. Impact Hub’ın yarattığı multidisipliner, kolektif çalışma grubu süzgecinden geçen ekip, sadece bir hafta sonu sonunda DemGoodCoffee markası ve işaret dili ile kahve siparişi vermeyi mümkün kılan dijital bir menü ve promo videosu ile çıktı. Dem Dernek bugün Beşiktaş’taki yerinde hem duyma engellilere istihdam sağlayan hem toplumsal diyaloğu teşvik eden hem de sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş sosyal etki odaklı bir girişim durumunda.

Genç girişimciler, iş fikri sahibi üniversitelilere neler önerirsiniz? Sizin yolculuğunuzdan çıkardığınız hangi deneyimler bir öğüt olarak döndü sizden sonrakilere?

Tutkularını işe dönüştürmeye çalışmalarını ve geçtikleri sürecin her anını bir öğrenme fırsatı olarak görmelerini öneririz. Bizim yolculuklarımıza da bakınca finans, danışmanlık, gönüllülük, mikrofinans gibi farklı tecrübelerden sonra Impact Hub’ı kurduk ve bu tecrübeler şu an Impact Hub’ı büyütme sürecinde yardımcı oluyor.

Çevrelerini kendileri gibi tutkuyla çalışan, pozitif insanlarla donatmalarını ve girişimlerine stratejik değer yaratacak ortamlarda bulunmalarını dolayısıyla networking etkinliklerine sıkça katılmalarını tavsiye ederim. Çalışma ortamının verimlilik üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurarak, kendilerini destekleyen, besleyen ve geliştiren ortamlarda projeleri üzerinde çalışmalarının öneminin altını ne kadar çizsem az.

Son olarak, alışık olmadığımız deneyimlerin ve tecrübelerin içine kendimizi atmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gönüllülük yapın, kültürünü hiç tanımadığınız bir ülkeye Erasmus programına gidin, hiç yapacağınızı düşünmediğini bir işte staj yapın... Böyle deneyimler yaşamak, sizi hayatınızda karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı hazırlamak için birebir.

Birçok etkinlik de düzenliyorsunuz. Ne tür etkinlikler bunlar ve aralarında üniversitelileri, hatta üniversiteli genç girişimcileri ilgilendiren yakın tarihli neler var?

Impact Hub İstanbul birçok farklı disiplinden yaratıcı bireyin ve kurumun bir arada hayatı paylaştığı bir alan. Dolayısıyla mümkün oldukça bünyemizdeki bu zenginliği içeriğe dönüştürüyor, farklı çap ve formatta etkinlikler olarak planlıyoruz. Bu tarz etkinliklerimiz ne yapacağına daha tam karar vermemiş, farklı sektörleri araştırma aşamasında olan üniversiteli gençlere ilham verecek ve yönlendirecek nitelikte olabilir. Impact Hub ekosistemi içerisinde bulunan yatırımcı ağlarının veya Sabancı Üniversitesi SUCool gibi ön-kuluçka programlarının organize ettiği, yine Impact Hub çatısı altında gerçekleşen etkinlikler de üniversiteli genç girişimciler için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Herkes etkinlik takvimlerimizi Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızdan aktif olarak takip edebilir. Veya www.impacthubist.net Web sitemizi ziyaret ederek bizlere e-mail adreslerini bıraktıkları takdirde etkinliklerimiz e-posta adreslerine aylık bültenler halinde iletilecektir.