Ortak tehdit ortak çıkar

Ruhani, İran'da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. İran Cumhurbaşkanlığına ait haber sitesine göre, Ruhani kabulde yaptığı konuşmada, "Bugün iki ülke siyasi, ekonomi ve uluslararası ilişkilerde iyi bir noktadadır. Askeri ve savunma alanında da bu iyi ilişkileri geliştirmek için çalışmalıyız." dedi.



Türkiye ve İran'ın bölgede köklü iki Müslüman ülke olduğuna dikkati çeken Ruhani, bölgedeki ortak tehditler ve ortak çıkarlar çerçevesinde işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.



'ASKERİ İŞBİRLİĞİ BÖLGESEL TEHDİTLERE KARŞI FAYDALI OLACAK'

Ruhani, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin artırılması konusundaki kararlılığa işaret ederken, "İran ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin işbirliklerini genişletme ve çeşitli alanlarda tecrübe paylaşımında bulunmaları bölgesel tehditlerin ortadan kalkmasına fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda terörizmle mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanmasının önemli hedefler arasında olduğunu dile getiren Ruhani, "İstikrara sahip bölgedeki önemli iki ülke; İran ve Türkiye'nin her zaman birbirine destek vermeleri, bölgesel sorunların çözümünde önemli rol oynayacaktır." dedi.



Ruhani, coğrafi sınırların bozulmasının, bölge güvenliği ve istikrarına zarar vereceğini kaydetti.



'İŞBİRLİĞİ BÖLGE İSTİKRARINA KATKI SAĞLAYACAK'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da konuşmasında, askeri alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bölge istikrarına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Akar, "Bölgenin önemli iki güçlü ülkesi Türkiye ve İran, işbirliklerini geliştirerek bölgenin istikrarı ve barışı konusunda önemli rol oynayacaklardır." diye konuştu.

Terör unsurlarının bölgenin istikrarını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Akar, Türkiye'nin, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini belirtti.



Hulusi Akar, Türkiye ve İran silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin insan kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele ve bölgesel güvenliğin sağlanması konularında artırılması gerektiğini kaydetti.



Orgeneral Akar, daha önce İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmüştü.



Akar'ın Tahran'da ayrıca İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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