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    Hürriyet >Dünya>Ortak mücadele hepimizin çıkarına

    Ortak mücadele hepimizin çıkarına

    AA
    29.09.2017 - 10:57 | Son Güncelleme:

    İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa’nın terörizmden yasa dışı göçe kadar bir dizi sorunla ortak mücadele vermesi gerektiğini söyledi.

    AB liderlerini bir araya getirecek Tallinn Dijital Zirvesi’ne katılmak üzere Estonya’ya giden May, ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. May, “Terörizmden siber suçalara, yasa dışı göçten Rusya’nın saldırganlığına kadar Avrupa’nın yüz yüze olduğu sorunların ölçeği büyüyor ve karmaşıklığı artırıyor. Bu sorunlarla ortak mücadele vermek bugün her zamankinden daha çok hepimizin çıkarınadır” dedi.

    İNGİLTERE’NİN ROLÜ HAYATİ

    İngiltere’nin, Avrupa’daki en büyük savunma bütçesine, geniş bir diplomatik şebekeye, dünyanın önde gelen güvenlik, istihbarat ve kolluk güçlerine sahip olduğunu vurgulayan May, özellikle NATO’daki merkezi konumunun Birleşik Krallık’ın Avrupa’nın savunmasındaki rolünü hayati kıldığını dile getirdi.
    Theresa May, ülkesinin AB’den ayrılmaya (Brexit) hazırlandığını hatırlatarak, “AB ile yeni ve iddialı bir savunma ortaklığı kurmak istiyorum. Bu, ortak tarihimizi yansıtacak, ortak değerlerimizi öne çıkaracak, güvenli ve müreffeh bir Avrupa temin edecek ortaklık olmalı” diye konuştu.

    BİRLİKTE ZİYARET EDECEĞİZ

    NATO’nun Avrupa’nın ortak güvenliğindeki rolüne de değinen May, ülkesinin Estonya’da bulundurduğu 800 askerin Estonyalı ve Fransız askerlerle omuz omuza görev yapmasının da buna duydukları bağlılığı gösterdiğini ifade etti. May, ziyareti sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Estonya Başbakanı Juri Ratas ile bu askeri birlikleri ziyaret edeceği bilgisini verdi. Başbakan May’e Estonya temaslarında Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi üst düzey yöneticisi Ciaran Martin de eşlik ediyor.

    Etiketler: Theresa May , terörizm , ingiltere
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