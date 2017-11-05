Ortak girişim ticareti arttırır

Toplantıya katılan isimler arasında Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir de yer aldı. Kuveyt’te açıklamalar yapan Mehmet Şimşek, hükümetlerin işinin yatırımcılara yol açmak olduğunun altını çizdi. Şimşek, küresel mali kriz sonrasında dünyada büyümenin yeniden hız aldığını, Türkiye’nin terör kaynaklı zorluklarına rağmen, bu yıl içerisindeki büyüme hızının da hedefin üzerinde yüzde 6.5 – 7 gibi bir oranda gerçekleşeceğini söyledi. Şimşek, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgedeki jeopolitik gerginlikleri geride bırakıp, daha istikrarlı, daha hoşgörülü ,daha müreffeh, daha barışçıl bir bölge istediklerini ifade etti. Hükümetin iş ortamını güçlendirme taahhüdü verdiğini ve çok kapsamlı yapısal reformların gündemde olduğunu anlatan Şimşek, 85 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’nin dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi olduğuna dikkat çekti. Şimşek, Kuveytli işadamlarına bu yatırım fırsatlarına paydaş olun gelin Türkiye’de yatırım yapın çağrısında bulundu. Şimşek, bölgede Kuveyt Emirin’in barışçıl rolünü ve liderliğini takdirle karşıladıklarını, Kuveyt ve Türkiye arasında yeni bir yol haritası ve umut verici hedefler belirlendiğinin altını çizdi.

YATIRIMLAR ARTMALI

Şimşek, “İki yıldır Kuveyt’teki dostlarımı sık sık ziyaret ederek, bu ülkedeki gelişimi ve yatırım fırsatlarını yakından izleme ve değerlendirme fırsatı buldum. İki ülke insanları arasında gönül bağı olduğu kadar benzer ticari anlayışların olduğunu tespit ettim ve bunun neticesinde Kuveyt’in ileri gelen aileleri arasında yer alan Al Babtain ailesinin ikinci kuşak temsilcisi Abdolmohsen Al Babtain İle AB International Holding şirketini kurduk. Grubumuz İnşaat, enerji ,finans ve perakende sektöründe faaliyet gösterecek” dedi. Bu şirketler ile tüm Körfez ülkelerine açılacaklarını kaydeden Ahmet Arslan ise toplantıdaki davetlilere de Türk işadamları ile ortaklık kurmalarını önererek ,hızla büyüyen ve kalkınan Türkiye ‘de sadece gayrimenkul yatırımları ile sınırlı kalmayıp, sanayi yatırımlarına da ağırlık vermeleri gerektiğini ifade etti. Arslan, Kuveytli ve Türk işadamlarının ortak girişimleri ile ticaretin iki ülkenin dışında tüm Ortadoğu ülkeleri hatta Uzakdoğu’ya kadar yayılabileceğinin altını çizdi.