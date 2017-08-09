Ortak ATM ile 1 milyar dolar tasarruf ederiz

Bankacılık sektörünün performansına ilişkin kapsamlı bir sunum yapılırken, düzenlenen toplantıya TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, TBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Leblebici ve TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin katıldı. Toplantıda Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle sağlanan kredi büyümesi, mevduatlardaki değişimler ve öz kaynaklara yönelik düzenlemelerin etkisi gibi konular da değerlendirildi.

ORTAK HAREKET VE İŞBİRLİĞİ

Faizlerin aşağı yönlü olmasını sağlayacak operasyonel giderlerin düşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası olarak bazı bankalarla üye işyerleri konusunda ortak hareket etmeye ve işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. Sektörde 20 bin, Ziraat’te 6 bine yakın ATM olduğunu belirten Aydın, “ATM’de gerçek bir ortak kullanım sağlanabilir. Tüm bunları yaparken rekabet hukukuna uyacağız. Operasyonel giderleri iyi yönetmek gerekiyor. ATM ve POS ortaklığı ekonomiye yılda 1 milyar dolarlık tasarruf sağlar. Belli konsolidasyonları beklemek lazım” dedi.

313 KİŞİYE 207 MİLYAR

Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın, bunun reel sektöre olumlu katkı sağladığını söyledi. KGF’de 313 bin müşteriye 207 milyar TL kullandırıldığını dile getiren Aydın, “Kredibıl olmayan hiçbir firmaya KGF ile kaynak aktarılmadı. Ziraat Bankası olarak şu anda KGF kullandırmada dördüncü sırada yer alıyoruz ve hâlâ limitlerimiz var” diye konuştu. Hazine’nin borçlanma tavanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Gelişmiş ülkeler bunu yapıyor. Onlar yapınca piyasa dostu oluyor. Biz yapınca yanlış algılamalar oluyor. Gidecek nokta varsa kullanılır. Bu uygulama geçicidir” dedi. Aydın, sektörün ilk yedi ayda güçlü yanını kullandığını ve büyümeye destek verdiğini söyledi. Sektörde inişten daha hızlı bir çıkış yakaladıklarını, yasal limitleri sonuna kadar kullandıklarını ifade eden Hüseyin Aydın, “Elde avuçta ne varsa hepsini krediye verdik. Varımızla yoğumuzla krediye döndük. Bize duyulan güveni krediye çevirdik. Büyüme en güçlü yanımız, sürdürmeliyiz. Altı ayda çok hızlı koştuk, şimdi biraz soluklanacağız ama asla durmayacağız. AB’nin büyüme için 10 yıldır yapamadığını altı ayda yaptık, üçüncü çeyrekte toparlandık. Gücümüzün blöf olmadığını bir kez daha gösterdik. Dış dünyadaki istikrar da bize olumlu yansıyacak” dedi.

1 YILDA 3 YILLIK PARA

Sermaye piyasalarını geliştirmesi gerektiğini dile getiren Ümit Leblebici de, banka bonolarının ağırlıklı olarak yurtdışından finansman sağlayabilecek menkul kıymetleştirme programı olduğunu vurguladı. Mevzuat çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Leblebici, “Yabancı yatırımcının Türkiye’ye bu yıl getirdiği para geçmiş 3 yılın toplamından fazla oldu. Şu anki şartlar TL cinsi yatırımları cazip kılıyor” dedi. Leblebici, Hazine’nin borçlanma tavanının artırılmasına ilişkin tartışmalarla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Kamu borcunun milli gelire oranında Türkiye yüzde 28 ile çok iyi bir performans sergiledi. Ekonomiyi canlandırmak için bütçede mali disiplinden geçici bir gevşeme olabilir. Yeter ki geçici olsun.”

‘ZORUNLU KARŞILIKLARI İNDİRMELERİNİ İSTERİZ’

“Sektörde genel küçülmeden dolayı bir şube kapatmanın olmadığını anlatan Hüseyin Aydın, BDDK, TCMB ve ekonomi yönetimi ile iyi bir işbirliği içinde olduklarını vurguladı. Aydın, “Şu anda beklediğimiz bir şey yok ama zorunlu karşılıkları indirmelerini isteriz” dedi. Düşük faiz ortamının sektörün lehine olduğunu belirten Aydın, “Biz düşük faizden yanayız. Enflasyonla birlikte faiz de düşer. Faizi direkt bankalar belirlemiyor” diye konuştu.