Ortadoğu’daki çocuklar için bir araya geldiler

TÜRKİYE ve Ortadoğu’ya yönelik kapsamlı çalışmalar yürüten CEFTUS, Ortadoğu’daki savaş, salgın hastalıklar, açlık ve susuzluğun pençesinde yaşayan ve her gün ölümle burun buruna gelen çocuklar için harekete geçti. CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş, uluslararası faaliyet gösteren, dünyadaki en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Çocukları Kurtarın Vakfı CEO’su ve Danimarka eski başbakanı Helle Thorning Schmidt ile bir araya geldi.

İki organizasyonun direktörü Schmidt ve Doğuş, Ortadoğu’daki çocukların geleceğiyle ilgili kaygılarını dile getirdi ve bu dramı sona erdirmek için çalışmalarını devam ettireceklerini söylediler. CEFTUS Başkanı Doğuş, yaptığı görüşmede Save the Children Vakfı’nın bölge çalışmalarına daha fazla önem vermesi çağrısında bulundu.