MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Ortadoğu’daki çocuklar için bir araya geldiler

    Ortadoğu’daki çocuklar için bir araya geldiler

    Gonca YAĞCI / LONDRA (DHA)
    17 Ağustos 2017 - 14:28Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 14:29

    Londra merkezli çalışmalarını yürüten Türkiye Araştırmaları Merkezi (CEFTUS) Direktörü İbrahim Doğuş, Ortadoğudaki çocukların karşı karşıya kaldığı dramı, Çocukları Kurtarın Vakfı CEO’su Helle Thorning Schmidt’le görüştü.

    TÜRKİYE ve Ortadoğu’ya yönelik kapsamlı çalışmalar yürüten CEFTUS, Ortadoğu’daki savaş, salgın hastalıklar, açlık ve susuzluğun pençesinde yaşayan ve her gün ölümle burun buruna gelen çocuklar için harekete geçti. CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş, uluslararası faaliyet gösteren, dünyadaki en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Çocukları Kurtarın Vakfı CEO’su ve Danimarka eski başbakanı Helle Thorning Schmidt ile bir araya geldi.
    İki organizasyonun direktörü Schmidt ve Doğuş, Ortadoğu’daki çocukların geleceğiyle ilgili kaygılarını dile getirdi ve bu dramı sona erdirmek için çalışmalarını devam ettireceklerini söylediler. CEFTUS Başkanı Doğuş, yaptığı görüşmede Save the Children Vakfı’nın bölge çalışmalarına daha fazla önem vermesi çağrısında bulundu.

    Etiketler: CEFTUS , Ortadoğu , yardım , Helle Thorning Schmidt
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri