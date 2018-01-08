Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek iddia! İki ülke onun için görüşüyor

İsviçre gazetesi Basler Zeitung'un haberine göre Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki gayriresmi ilişkiler İran'ın bölgedeki faaliyetlerini artırmasıyla daha da ilerledi. Suudi Arabistan, İsrail'i resmi bir şekilde devlet olarak tanımıyor.

Riyad yönetimi ve Tel Aviv arasındaki gayriresmi askeri ilişkilerin üst düzeyde olduğunu iddia eden gazete, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde Suudi Arabistan'ın İsrail'den demir kubbe savunma sistemleri almak için harekete geçtiğini ve gündemde olduğunu iddia etti.

Yemen'den gelen füzeleri durdurmayı planlayan Suudi Arabistan'ın demir kubbenin yanı sıra silah ve tank alımı da yapacağı belirtildi.

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