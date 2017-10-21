Ortaca’ya Romanya’dan kardeş geldi

Bir yılı aşkın süredir iki ülke arasında devam eden görüşmeler sonunda, Ortaca'da “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. Törene, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Mangalia Belediye Başkanı Cristian Radu, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, ve her iki kentin sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan ev sahibi Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik:' İki ülke arasında sağlanacak olan işbirliği hem kültürel hem birbirimizi tanımak hem de ticari anlamda, ilişkilerimizin gelişmesine vesile olacaktır.

Karşılıklı ilişkiler çerçevesinde, ticari kapasitenin artırılması hedeflenmektedir. Bu ilk adım olur umarım. Ardından Romanya'nın diğer kentleri de, bizim gibi kentlerle bu tür yakınlaşmalar içerisine girer ve iki ulus arasında ki işbirliği daha da yükselir” dedi.

Mangalia Belediye Başkanı Cristian Radu ise yapılan davetten dolayı onur duyduğunu belirterek, “Türkiye'de ilk defa Ortaca ile kardeş şehir olduk. Yaklaşık bir yıldır işbirliği için iki belediye arasında görüşmelerimiz sürüyor. Ortaca turistik ve çok güzel bir şehir, burayı çok beğendik. Bundan sonra ticaretimizin gelişmesi için çalışmalar olacak. Aynı zamanda kültürel ve turizm açısından işbirliğimizin gelişmesi için projeler geliştireceğiz” şeklinde konuştu.