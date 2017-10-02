Orta vadeli programda istihdam ağırlığı

Açıklanan 2018-2020 dönemine yönelik Orta Vadeli Programda (OVP) istihdam artışına yönelik önemli adımlar atılacak. Buna göre 2020 yılına kadar toplam 2 milyon 669 bin kişi artı istihdam edilecek ve bugün 28,7 milyon olan toplam istihdam 2020’de 31,3 milyona çıkacak.



Peki, bu istihdam artışı nasıl olacak? İşsizlik oranının OVP döneminde azalması ve 2020 yılı sonuna kadar yüzde 9,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor ki, bugün için işsizlik oranı yüzde 10,8.



Yani, önümüzdeki 3 yılda işsizlik oranının yüzde 1,2 azalması bekleniyor. 3 yılda ise işgücü piyasasında nitelikli istihdam imkanları oluşturulup, bu imkanlarla işgücünün niteliği ile piyasanın taleplerinin uyumu sağlanacak. Böylece 2020 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 54,7 olacak, istihdam oranı da yüzde 49,5’e ulaşacak. Bu sayede de 2020 sonunda istihdam edilen kişi sayısı 31 milyon 369 bin kişiye çıkacak.



TARIMDA İSTİHDAM AZALACAK

OVP’ye göre de önümüzdeki dönemde tarımdaki istihdam ortalama yüzde 0,9 daralacak ve bugün toplam istihdam içindeki payı yüzde 18,8 olan tarımın üç yıl sonra payı yüzde 16,4’e gerileyecek.



İstihdamdaki artış için de iş ve işgücü arasındaki beceri uyumu artırılacak. Bunun için de; aktif ve pasif istihdam hizmetlerinin bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda kişiye özel yaklaşımla verilecek, eğitim-istihdam veri tabanı kurulacak, iş ve meslek danışmanlarının özel gruplara yönelik ihtisaslaşması sağlanacak.



KADIN ÇALIŞANA DESTEK

Orta Vadeli Planda, özellikle kadın istihdamının artırılması ve gençlerin aktif iş gücüne katılması için de önemli adımlar atılacak. Bunlar için yapılacaklar da madde madde şöyle:

- Kadınların iş hayatına katılımının artırılması amacıyla bakım hizmetleri desteklenecek ve buna yönelik altyapı güçlendirilecek.

- Başta kadınlar olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamını kolaylaştırmak üzere mevzuatta

yer alan esnek çalışma biçimleri hayata geçirilecek.

- Ne istihdam ne de eğitimde olan

gençlerin profilleri belirlenerek, bu kişilerin işgücüne ve istihdama katılımlarını destekleyecek birey, aile, toplum odaklı bütüncül bir sistem geliştirilecek.

- Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilerek, sürdürülebilir gelir elde edebilmelerinin sağlanması amacıyla aktif işgücü programları kurgulanacak.

- Toplum yararına çalışma programları etkin hale getirilecek.