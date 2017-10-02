Ara
MENÜ
İK/Yeni Ekonomi Haberleri

İK YENİ EKONOMİ

    Hürriyet >İK/Yeni Ekonomi >Orta vadeli programda istihdam ağırlığı

    Orta vadeli programda istihdam ağırlığı

    Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
    02.10.2017 - 17:43 | Son Güncelleme:

    Yeni açıklanan Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki üç yıl istihdamı artıracak çalışmalara ağırlık verilecek. Program sonunda 2,6 milyon artı istihdam yaratılarak, toplam çalışan sayısı 31,3 milyona çıkacak.

    Açıklanan 2018-2020 dönemine yönelik Orta Vadeli Programda (OVP) istihdam artışına yönelik önemli adımlar atılacak. Buna göre 2020 yılına kadar toplam 2 milyon 669 bin kişi artı istihdam edilecek ve bugün 28,7 milyon olan toplam istihdam 2020’de 31,3 milyona çıkacak.

    Peki, bu istihdam artışı nasıl olacak? İşsizlik oranının OVP döneminde azalması ve 2020 yılı sonuna kadar yüzde 9,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor ki, bugün için işsizlik oranı yüzde 10,8.

    Yani, önümüzdeki 3 yılda işsizlik oranının yüzde 1,2 azalması bekleniyor. 3 yılda ise işgücü piyasasında nitelikli istihdam imkanları oluşturulup, bu imkanlarla işgücünün niteliği ile piyasanın taleplerinin uyumu sağlanacak. Böylece 2020 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 54,7 olacak, istihdam oranı da yüzde 49,5’e ulaşacak. Bu sayede de 2020 sonunda istihdam edilen kişi sayısı 31 milyon 369 bin kişiye çıkacak.

    TARIMDA İSTİHDAM AZALACAK
    OVP’ye göre de önümüzdeki dönemde tarımdaki istihdam ortalama yüzde 0,9 daralacak ve bugün toplam istihdam içindeki payı yüzde 18,8 olan tarımın üç yıl sonra payı yüzde 16,4’e gerileyecek.

    İstihdamdaki artış için de iş ve işgücü arasındaki beceri uyumu artırılacak. Bunun için de; aktif ve pasif istihdam hizmetlerinin bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda kişiye özel yaklaşımla verilecek, eğitim-istihdam veri tabanı kurulacak, iş ve meslek danışmanlarının özel gruplara yönelik ihtisaslaşması sağlanacak.

    KADIN ÇALIŞANA DESTEK
    Orta Vadeli Planda, özellikle kadın istihdamının artırılması ve gençlerin aktif iş gücüne katılması için de önemli adımlar atılacak. Bunlar için yapılacaklar da madde madde şöyle:
    - Kadınların iş hayatına katılımının artırılması amacıyla bakım hizmetleri desteklenecek ve buna yönelik altyapı güçlendirilecek.
    - Başta kadınlar olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamını kolaylaştırmak üzere mevzuatta
    yer alan esnek çalışma biçimleri hayata geçirilecek.
    - Ne istihdam ne de eğitimde olan
    gençlerin profilleri belirlenerek, bu kişilerin işgücüne ve istihdama katılımlarını destekleyecek birey, aile, toplum odaklı bütüncül bir sistem geliştirilecek.
    - Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilerek, sürdürülebilir gelir elde edebilmelerinin sağlanması amacıyla aktif işgücü programları kurgulanacak.
    - Toplum yararına çalışma programları etkin hale getirilecek.

    Orta vadeli programda istihdam ağırlığı

    Etiketler: istihdam , Orta Vadeli Program , işgücü
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri