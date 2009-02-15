Orta özürlü Tello

Biz, Beşiktaş gol atacak diye beklerken, Cale'nin öldürücü pasında topun dibine mükemmel giren Gökhan, skor tabelasına Trabzon adına bir çentik attığında dakikalar 30'a geliyordu.

Oysa ki o dakikaya kadar tüm göstergeler Beşiktaş lehineydi. Kara kartal, Cale, Gökhan paslaşmasında olduğu gibi, sürpriz ataklar bulmak üzere geriye yaslanan Trabzon kalesini ablukaya almıştı.

Gerçi, Beşiktaş baskısının bunalttığı anlarda bile hassas bir ofsayt ile golü kaçıran yine Trabzon'du.

Gülşah Erkaya yazıyor

Ancak yediği gole kadar sergilediği futbolla maçı daha çok isteyen taraf Beşiktaş'tı.

İlk yarıdaki kötü skorda, bu kadar çok orta yaptırdığı halde, ceza alanında tek forvet bulunduran Mustafa hocanın da katkısını inkar etmek haksızlık olur. Yine de ilk yarıda Tello yaptığı ortaların üçte birinde isabet sağlasaydı Beşiktaş gol rekoru kırabilirdi.

İkinci yarıda oyuna giren Delgado ve Bobo “Ceza alanında, daha çok isabetsiz orta karşısında daha kalabalık bulunmak” gibi bir katkı sağladılar.

Oyuncularını oyuna çok iyi motive eden Mustafa hocanın takımı bu akşam bal yapmayan arı gibiydi. Çok çalıştılar, hırslıydılar ama sonuç yoktu.

Öyle ki Tello, 28 ya da 29 orta denemesinde topu nihayet Bobo'nun kafasına kondurmayı başarınca Beşiktaş beraberliği bulabildi.

Eğer Tello biraz daha dikkatli ortalar yapabilseydi Beşiktaş maçı çok rahat koparırdı.

Mücadele ve heyecan açısından mükemmel bir maç izledik. Her iki takımın da oyuncularını bu mücadele ve hırslarından dolayı kutluyorum. Geçen hafta da dediğimiz gibi “Liglerimize futbol mu geliyor ne”.

Yunus Yıldırım bence mükemmel bir maç yönetti. Dikkatli ve hatasızdı. Uzun süredir ilk kez bir derbinin sonrasında hakem değil futbol konuşulacak. Haftaya Beşiktaş'ı Gaziantep'te ağırlıyoruz. Her ikisi de çoğunlukla soldan uçan ve sağ defansları nispeten zayıf olan İstanbul kartalıyla Anadolu şahininin kapışması ilginç ve gollü bir maç olacak.

Biz Antep'teyiz bekleriz efendim.