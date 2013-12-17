Orta Asya’dan Anadolu’ya

Gerçi bizim evin sofrasından yaz-kış çorba eksik olmaz ama kış geldi mi daha bir heyecanlanır çorbaya daldırılan kaşıklar.

Özellikle kışın, çocuklarıma sık sık içirmeye çalıştığım çorbalardan biridir tarhana.

Okuldan geldiklerinde tenceredeki tarhana çorbasını gördüklerinde pek sevinirler.

Tarhana, Anado-lu’nun pek çok yöresinde içine farklı malzemeler konularak yapılan bir çorbadır. Temel olarak yoğurt, un, domates, nane, biber kullanılarak hazırlanır.

Bu malzemeler karıştırılıp yoğrulduktan sonra hamur kuru bir yerde ve bez üzerinde bir hafta kadar bekletilir. Daha sonra küçük parçalara ayrılır ve ufalanarak bez torbalarda saklanır.

Kökeninin Orta Asya olduğu düşünülen tarhana, oradan göç eden Türkler tarafından Anadolu’ya getirilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında çok yapılmıştır.

Bu çorba ayrıca çok da faydalı. Uzmanlar, özellikle kışın bol bol tarhana tüketmemizi tavsiye ediyor.

PAZILI TAMARA ÇORBASI

Aşurelik buğday bir gece önceden bol suyla ıslatılır. Ertesi gün yumuşayıncaya kadar haşlanıp süzülür. Pazı ya da ıspanak yaprakları iyice yıkanıp süzüldükten sonra incecik doğranır. Dolmalık kabak kazınıp yıkandıktan sonra tavla zarı formunda küçük küçük doğranır.

Et ya da tavuk suyu büyük bir tencereye aktarılıp kaynatılır. Kaynamaya başlar başlamaz kabak, pazı ya da ıspanak ve haşlanmış buğday tencereye koyulup sık sık karıştırılarak 5 dakika kadar pişirilir.

Diğer taraftan, yumurta ve un derin bir kaba aktarılıp tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpılır. Limon suyu (nar ekşisi de olur) ve yoğurt eklenip tekrar çırpılır. Tuz ve kırmızıbiber de serpiştirilir.

Kaynayan çorbanın suyun-dan 1 kepçe kadar alınıp yoğurtlu karışıma eklenerek karışımın ılık hale gelmesi sağlanır.

Bu ılık sos, bir taraftan çorba karıştırılarak tencereye aktarılır.

Çorba en az 15 dakika, kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Ocaktan alınıp üzerine sıvıyağda ya da tereyağda pişirilmiş nane gezdirilir. Sıcak sıcak servise sunulur.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

-1 su bardağı aşurelik buğday

-7-8 yaprak pazı (10-12 yaprak ıspanak da olabilir)

-1 adet ince uzun dolmalık kabak

-8 su bardağı su

(Et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz.)

-4 su bardağı yoğurt (500 gr süzme yoğurt da kullanılabilir.)

-2 adet yumurta

-2 yemek kaşığı un

-2 adet limonun suyu

(4 yemek kaşığı nar ekşisi de kullanılabilir.)

-2 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber

-1 yemek kaşığı kuru nane

-3-4 yemek kaşığı sıvıyağ (20 gr tereyağı da kullanabilirsiniz.)