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    Ormanların tek meleği

    AA
    13 Ağustos 2017 - 21:17Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 21:17

    ANTALYA Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli ‘Ateş Kartalı’ lakaplı Burcu Dinçer (27), Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu oldu.

    Anadolu Üniversitesi’nden mezun olup Ankara'da sivil havacılık okulunda 2.5 yıl eğitim alıp pilot olan Dinçer, bir süre özel bir havayolu şirketinde çalıştıktan sonra yangın söndürme helikopteri pilotu olarak Orman Bakanlığı bünyesinde göreve başladı. Dinçer, Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu olarak bu yıl Antalya'ya atandı.

    KADINLAR PES ETMESİN
    Kentteki birçok yangına ekip arkadaşlarıyla havadan müdahale eden ve kısa sürede başarılı manevralarıyla takdir toplayan Dinçer, "Genç kızlara örnek olmak istiyorum. Karşılarına olumsuzluklar çıkabilir ama pes etmesinler, yılmasınlar ve aktif olsunlar. Kadının özgüveni olursa başaramayacağı bir şey yoktur” dedi.  

    Etiketler: ANTALYA , helikopter , gazetehaberleri
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