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    ‘Ormanda intikam’ın duruşması cumaya

    BERLİN
    24.10.2017 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Almanya’da 44 yaşındaki Thomas L.’yi intikam için parayla tuttukları adamların da yardımıyla ormana kaçırıp eziyet eden, elleri ve gözleri bağlı halde orada bırakan eski eşiyle sevgilisi, cuma günü yeniden hakim karşısına çıkacak.

    FRANKFURT Oder kentinde yaşayan Thomas L. (44), iddiaya göre on yıl evli kaldığı 39 yaşındaki Yvonne S.'yi rahatsız etmeye devam etti. Thomas L.’den üç kez şikayetçi olan Yvonne S., savcılığın her seferinde takipsizlik kararı vermesi üzerine bir sonuç alamadı. Bunun üzerine Thomas L.’nin eski sevgilisi 37 yaşındaki Birgit K. ile buluşan Yvonne S., eski kocaya ders vermek için plan yaptı. İki kadın 2015 yılının Mart ayında Thomas L.'yi tuzağa düşürdü. Parayla tuttukları adamların yardımıyla elini, ayağını bağlayıp, ağzını bantla kapattıkları Thomas L.’yi minibüse bindirip ormanlık alana götürdüler. Çırılçıplak soyup, tekmelediler. Yüzüne tükürdükleri Thomas L.’yi o halde ormanda bırakıp geri döndüler. 6 derece soğukta uzun süre bekleyen Thomas L., yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü tesadüfen buldu.

    KORKUDAN PSİKOLOJİSİ BOZULDU
    Hastanede bir süre tedavi gören Thomas L.’nin, bu olaydan dolayı psikolojisi bozuldu. Bu nedenle psikiyatri tedavisi de gördü.
    Haklarında dava açılan Yvonne S., ilk duruşmada suçlamaları reddetti. Yvonne S.,“10 yıl evli kaldık. Her alkol aldığında bana yıllarca kötü muamele yaptı. Boşandıktan sonra da rahatsız etti” dedi.
    Thomas L'nin eski sevgilisi Birgit K. da ‘adam kaçırma’ suçlamasını kabul etmedi. İki kadın tesadüfen tanıştıkları kişilerin kendilerine yardım teklifinde bulunduğunu ve sadece Thomas L.’yi korkutacaklarını düşündüklerini sandıkları yönünde ifade verdi. İki kadın sanığın yargılandığı mahkemede bir sonraki duruşma cuma günü yapılacak.

    Etiketler: ALMANYA , intikam , eski eş , ormana kaçırma , Thomas L.
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