Orman Genel Müdürlüğü 125 personel alımı yapıyor

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu için geri sayım devam ediyor. Bu ay başında erişime açılan ve 15 Kasım tarihinde sona erecek olan başvuruların ardından uygulamalı sınav aşamasına geçilecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu ve şartları neler olacak? İşte, detaylı bilgiler

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan personel alımıyla ilgili detaylı bilgiler;

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 125 adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.

Başvurular 01/11/2017 – 15/11/2017 tarihleri arasında https://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 15/11/2017 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,



b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak, (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)



c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,



e) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP93) en az 50 puan almış olmak,



f) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak

UYGULAMALI SINAV NASIL YAPILACAK?

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 24/11/2017 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup uygulamalı sınavlar 04/12/2017 – 22/12/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar uygulama sınavına gelirken yanlarında;



a) Başvuru formu, https://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)



b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır.

UYGULAMALI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,



b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,



c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,



ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,



d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, esas alınarak bu fıkrada belirtilen her bir bent yirmi puan üzerinden değerlendirilecektir.



Uygulama Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecek olup üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınav puanı tespit edilecektir. Uygulama sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.