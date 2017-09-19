Orlandi vakasında Vatikan’a suçlama

İTALYAN gazeteci Emiliano Fittipaldi’nin ayrıntılarını La Repubblica gazetesiyle paylaştığı yeni kitabı ‘Gli Impostori’ (Sahtekarlar), 1983 yılında ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Orlandi’yle ilgili iddiasıyla İtalya’da gündem yarattı. Kitapta, Vatikan’ın, bünyesindeki önemli mali kuruluşlardan Kutsal Makam Miras İdaresi’ne (APSA) ait olduğu ileri sürülen belgeler aracılığıyla ‘Orlandi’nin uzak tutulmasına yönelik durumun idaresi’ için 1983-1997 yılları arasında 483 milyon İtalyan liretinin harcamış olabileceği iddia ediliyor.

Fittipaldi, kitabında ortaya koyduğu belgenin doğru olması durumunda ‘Kayıp kız Orlandi’ vakasında hikayeyi aydınlatıcı yeni bir sayfa açacağını, yanlış olması durumunda ise eline geçen bu belge ve iddialar üzerinden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a karşı derin bir güç mücadelesi anlamına geleceğini ifade etti.

Orlandi’nin ağabeyi Pietro Orlandi ise son iddialara yönelik sosyal medyadan sır perdesi üzerindeki duvarın çöktüğü yorumunda bulundu.





VATİKAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fittipaldi’nin iddialarına Vatikan’dan yalanlama geldi. Vatikan Basın Sözcüsü Greg Burke, iddiaları “Yanlış ve gülünç” olarak niteledi. Kitaptaki belgelerde adı geçen dönemin ilgili Başpiskoposu, Kardinal Givanni Battista Re de “Böyle bir belgeyi hiç görmedim” dedi.

HAKLARINDA DAVA AÇILMIŞTI

Gazeteci Fittipaldi, İtalya’da Kasım 2015’te satışa çıkardığı ‘Para Hırsı’ (Avarizia) ve yine aynı dönem satışa çıkan, bir başka gazeteci Gianluigi Nuzzi, ‘Haç yolu’ (Via Crucis) kitabı nedeniyle Vatikan’ın tepkisini çekmişti.

Fittipaldi ve Nuzzi, o dönem Vatikan’ın tepkisini çekmekle kalmamış, Vatikan Mali Komisyonu’na ait gizli belgelerin sızdırılması ve yayınlanmasına yönelik Vatikan mahkemelerindeki davada yargılanıp, beraat etmişti.

AĞCA’DAN TAKAS İDDİASI

Emanuela Orlandi meselesinde Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca, bir dönem Orlandi’nin kendisinin İtalya’da hapiste olduğu sırada serbest bırakılması için kaçırıldığını ileri sürmüştü.

Vatikan vatandaşı Orlandi, 1983’te, Vatikan’da bulunduğu sırada kaçırılmıştı. Orlandi’nin ailesi ise olayın aydınlatılmasının Vatikan’ın sorumluluğunda olduğunu iddia ediyor.