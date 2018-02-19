Orkinos imparatoru

NEDİM Anbar, 1996 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da Askeri Ataşe olarak görev yapıyordu. Anbar’ın en büyük hayallerinden biri de 1890 yılında Japonya’nın Oshima Adası açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan Türk denizcilerinin defnedildiği şehitliği ziyaret etmekti. Bu hayalini Tokyo’ya gelişinden iki yıl sonra gerçekleştirdi Anbar. Ancak bu ziyaret yepyeni bir girişimin de kapısını açacaktı. Şehitliği ziyaretinde tanık olduğu devasal boyutlardaki orkinos yetiştirme kafesleri bir anda ilgisini çekti Anbar’ın, Türkiye’ye dönmeden önce orkinos yetiştiriciliği hakkında bilgiler topladı. Orkinos dünyada talebi artan bir üründü ancak Avrupa’da tek yetiştirici ülke Hırvatistan’dı. Emeklilik ikramiyesi böylesine büyük bir yatırıma yeterli değildi. Bir süre hazırladığı sunumu kolunun altına koyup ortak aradı kendine... Ama bu sırada İspanya ve Tunus’ta çiftlikler kurulmaya başlamıştı bile. Sonunda Deniz Kuvvetleri’nden ayrılan sınıf arkadaşı Hasan Şerefoğlu ile el sıkıştılar. 2002 yılına gelindiğinde 7 ortakla İzmir’de kurdular Akua Group’u...

10 ÜLKEYE İHRACAT

Şirketin kuruluşundan bir yıl sonra üretime başladılar ve aynı yıl ihracat da yaptılar. 15 yıl boyunca yatırıma devam etti Akua Group. Yeni pazarlar ve yeni üretim teknikleri üzerine çalışmalar yaptılar. Sonunda Kore’den ABD’ye, Çin’den İngiltere’ye kadar 10 ülkeye yatırım yapmaya başladılar.

2018’de 15 milyon dolar ciro hedeflediklerini anlatan Akua Group Yönetim Kurulu üyesi Nedim Anbar, şöyle konuştu: “Yetiştirdiğimiz orkinosların tamamı ihraç edilmekte olup, Japonya başta olmak üzere ABD, Kore, Çin, İngiltere, Almanya, Belçika, Ukrayna ve Hollanda’ya ihracat yapıyoruz. Yetiştiriciliğini yaptığımız ürün mavi yüzgeçli orkinos balığı. Tam bir kültür balıkçılığı faaliyeti değil aslında. Uluslararası Ton Balıklarını Koruma Komisyonu’nun (ICCAT) üye ülkelere tahsis etmiş olduğu kotalara göre 1 ay (24 Mayıs–24 Haziran) avlanma süresinde ICCAT’ın denetiminde avlanma yapılır. Örneğin, bir orkinos için alt limit 30 kg. olup avlanmanın her aşaması ICCAT tarafından görevlendirilmiş gözlemciler nezaretinde ve kayıt altında yapılır. Yakalanan balıklar saate 0.5-1 mil hızla ilerleyen çekici teknelerle çiftliklere getirilir ve 6-7 ay süre ile sardalya, kolyoz, uskumru, ringa balıklar ile beslenmektedir. Balıktan başka yem kullanılmaz. Orkinoslar belirli bir büyüklüğe ulaştığında ihracatı yapılır.

74 KİŞİ ÇALIŞIYOR





Kara tesisimiz ve çiftliklerimiz İzmir’de bulunuyor. Tesislerimizde 10’u dalgıç olmak üzere toplam 74 kişi çalışmakta. Bugün Akdeniz’deki orkinos yetiştiricisi ülkeler Türkiye, İspanya, Hırvatistan, Malta ve Tunus olarak sıralanıyor. Ülkemizin ruhsatlı kapasitesi 10 bin ton civarında. Ancak, ICCAT tarafından her ülkeye tahsis edilmiş kotalar bu kapasiteyi sınırlandırmakta. Sektörümüzde toplam 5 firma bulunuyor. Yılda yaklaşık 4 bin-5 bin ton orkinos ihracatı gerçekleştiriyoruz.”

YURTDIŞINDA DA YATIRIM MEVCUT





- AKUA Group olarak yurtdışında da yatırımları bulunduğunu anlatan Nedim Anbar, şöyle devam etti: “Fas, Moritanya ve Libya’da orkinos avcılığı konusunda yatırımlarımız mevcut. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlarımızı artırıp daha fazla döviz girdisi sağlamayı planlıyoruz. Bu kapsamda firmamızın iştiraki olan bir gemimizi daha Fas’a gönderip Atlas Okyanusu’nda pelajik avcılığı faaliyetlerimizi, Libya’da da orkinos avı yapan gemi adedimizi artırmayı planlamaktayız. Önümüzdeki dönem de büyüme ve yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz.”