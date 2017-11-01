CSO’yu soydular: Orkestra değil hırsızlar çaldı



CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) çalışanları, 22 yıldır hasretini çektikleri binalarının tamamlanmasını beklerken, hırsızlık şoku yaşadı. Tek güvenlik görevlisini atlatarak, iki ay boyunca CSO içinde yatıp kalkan iki hırsız, binayı elektrik sistemlerinden kablolarına, jeneratörlerinden asansör motorlarına kadar soydu.

CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) çalışanları, 22 yıldır hasretini çektikleri binalarının tamamlanmasını beklerken, hırsızlık şoku yaşadı. Tek güvenlik görevlisini atlatarak, iki ay boyunca CSO içinde yatıp kalkan iki hırsız, binayı elektrik sistemlerinden kablolarına, jeneratörlerinden asansör motorlarına kadar soydu.

CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

“Maalesef 8 ay önce böyle bir talihsizlik yaşandı. 2.5 milyon liralık zarar var. İnşaatın içindeki birçok malzeme çalındı. Bunlar arasında döşeme kabloları, elektrik sistemleri, jeneratör ve asansör motorları bulunuyor.

GÜVENLİK ARTTIRILDI

İki kişinin, CSO inşaatı içerisinde iki ay boyunca kaldığını biliyoruz. Binayı korumak için tek güvenlik görevlisi bulunuyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı sadece binadaki akustik gibi konularda danışmanlık yapıyor. Bu konuda uluslararası üniversitelerden de yardım alınıyor. CSO, Türkiye’nin gerçek anlamdaki ilk müzik salonu olacak. Sergi salonları da bulunuyor. Tam bir sanat kompleksi. Zaten adında Cumhurbaşkanlığı var. Kurumun adına yakışacak bir bina oldu. Umarım bir daha böylesi talihsiz olaylar yaşanmaz.” Hırsızlık olayının ortaya çıkmasının ardından inşaat ve çevresinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı, güvenlik görevlisi sayısının da 10’a çıkarıldığı bildirildi.

2019’DA TAMAMLANACAK

Uluslararası yarışma sonucu projesi belirlendikten sonra 1995’te ihale edilen ancak son üç yıldır çalışmalarına hız verilen bina Anıtkabir ile Ankara Kalesi aksının ortasında konuşlanıyor. 154 bin metrekare alana kurulan bina, 5 bloktan oluşuyor ve toplam inşaat sahası 62 bin metrekare. Yumurta şeklindeki salonda 2 bin 23 kişi ağırlanabilecek. Binada 500 kişilik oda orkestrası salonu ve sergi salonları bulunuyor.