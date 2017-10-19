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    Orionid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru nedir?

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 16:11 | Son Güncelleme:

    Orionid meteor yağmurunun gerçekleşmesine kısa bir süre kaldı, tarih araştırmaları başladı. Doğa olayı tutkunlarına görsel şölen yaşatan Orionid meteor yağmuru geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ekim ayında gerçekleşecek. Peki Meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmuru ne zaman?

    Meteor yağmurları ülkemizde de yakından takip ediliyor. Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve 'Orion meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru 20-21 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. Satte 20 civarında, göktaşı izlenebilecek. Orionid meteor yağmurundan sonra 4-17 Aralık'ta Geminid gök taşı yağmuruna sıra gelecek.

    ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

    Her yıl ekim ayında yaşadığımız Orionid yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri. İsmini Orion (Avcı) takımyıldızından geliyorlarmış gibi görünmelerinden alıyor. 21-22 Ekim tarihlerinde saat 23.00'dan sonra doğu yönünde gökyüzünde birbirlerine yakın, belirgin bir şekilde üst üste dizilmiş üç yıldız bulunur. Bu yıldızları bulduktan sonra onların batı yönüne doğru baktığınızda onlardan daha kuvvetli bir şekilde parıldayan kızıl bir yıldız görürsünüz. Bu yıldız Avcı Takımyıldızı'nın en parlağı olan Betelgeuse yıldızıdır.

    METEOR YAĞMURU NEDİR?

    Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır. Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir.

     

     

    Etiketler: Orionid meteor yağmuru , meteor yağmuru ne zaman
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