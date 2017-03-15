Origen’de sular durulmuyor!

EU LCS’te henüz galibiyetle tanışamayan Origen, takımda değişiklikler yapmaya devam ediyor. xPeke’nin tekrar takıma dahil olduğu fakat kötü gidişin bir türlü durmadığı Origen, eski destek oyuncuları Aleksi “Hiiva” Kaikkonen’den sonra ormancı rolündeki oyuncuları Kim “Wisdom” Tae-Wan ile de yollarının ayrıldığını duyurdu. Facebook’ta hem İngilizce hem de İspanyolca olarak yayınladıkları açıklamada; Cinkrof’un yeni ormancı rolündeki oyuncuları olduğunu ve gelecek hafta oynayacağını, Cyanide’ın yedek ormancı oyuncu olarak gaming house’a katıldığını, Iluzjonist’in split sonuna kadar yedek destek rolü oyuncusu olarak takıma dahil olduğunu ve Wisdom’ın takımdan ayrılarak Kore’ye dönmeyi tercih ettiğini duyurdu.
xPeke’nin geri dönüşüyle ligde ROCCAT ve Giants serilerinde yenilseler de maç kazanmayı başaran Origen’in bu değişikliklerden sonra LCS’te neler yapacakları ise merak konusu oldu.