Orhan Veli'yi anmak için 22 yıldır yürüyorlar

TÜRK edebiyatı’nda ‘Garip’ akımının kurucularından şair Orhan Veli Kanık, 36 yıllık yaşamına onlarca şiir sığdırdı. Sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıyan büyük usta, aynı zamanda yürümekten hiç bıkmazdı. 1950 yılında hayatını kaybeden Orhan Veli için sevenleri de 1996’dan itibaren her ölüm yıl dönümünde Taksim’den şairin kabrinin bulunduğu Aşiyan Mezarlığı’na yürüyor.

Orhan Veli tutkunları dün de büyük ustayı anmak için Taksim’de toplandı. Saat 11.00’de başlayan yürüyüşte grup, Orhan Veli’nin çıkardığı ‘Yaprak’ isimli dergisinin ilk sayısının bulunduğu çerçeveyi en önde taşıdı. Yürüyüş boyunca kâh Orhan Veli’nin kâh onun arkadaşlarının şiirleri okundu. İki saat boyunca şiirlerle süren yürüyüş Aşiyan Mezarlığı’nda sona erdi.



ORHAN VELİ’Yİ ŞİİRLE ANMAK

Şiir tutkunları, mezarı başında da şiir okuyarak büyük ustayı andı. Yürüyüşü 22 yıl önce başlatanlar arasında yer alan Orhan Veli sevdalısı, yazar Şeref Özsoy, yaptığı açıklamada, yürümeyi çok seven Orhan Veli’yi anmak için yapılacak en güzel şeyin şiirler okuyarak yürümek olduğunu söyledi. Özsoy, “1996’da bir Orhan Veli yürüyüşü başlattık ve o günden beri Taksim’den mezarına kadar yürüyoruz” dedi.





Orhan Veli Kanık (13 Nisan 1914 - 14 Kasım 1950)



Orhan Veli’nin yazdığı şiirlerdeki mizahın onun kişiliğini gösterdiğini belirten Özsoy, “Neşeli bir insandı. Şiirleriyle birlikte hayatını sevdiğim nadir insanlardan biri olduğu için Orhan Veli’ye karşı büyük bir tutku var. Mezarına kadar şiirleriyle geldik. Yine burada da şiirler okuyarak anacağız” diye konuştu.



PARASIZLIKTAN YÜRÜYORDU

Yürüyüşe katılan bir başka Orhan Veli tutkunu Deniz Özgür ise şunları söyledi: “Biz Orhan Veli’yi sevenleri olarak yürüyoruz. Orhan Veli, şiirlerinin yanı sıra onun yaşamından da ders aldığımız biri. İçinden geçtiğimiz dönemde Orhan Veli bizim için tutunacak bir dal aynı zamanda. Orhan Veli bu yürüyüşleri parasızlıktan yapıyordu; biz de ona olan sevgimizden dolayı yürüyoruz.” Orhan Veli’yi anma yürüyüşünün ilkine büyük şairin kız kardeşi Füruzan Yolyapan da katılmıştı. Yürüyüşe katılmanın tek koşulu ise bir Orhan Veli kitabı getirmek.