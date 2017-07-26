Orhan Pamuk’a İtalya’dan ödül

Bütün dünyada, Türkçeye de çevrilen ‘Leopar’ (Il Gattopardo) adlı romanıyla ve ünlü yönetmen Visconti’nin romandan uyarladığı ‘Leopar’ adlı filmle (Burt Lancester, Claudia Cardinale, Alain Delon) tanınan yazar Lampedusa, Sicilyalı aristokrat bir ailenin son temsilcisiydi.

Lampedusa’nın adını yaşatmak için on beş yıldır verilen ve İtalya’nın saygın edebiyat eleştirmenleri ve profesörlerinden oluşan jürinin kararlaştırdığı ödülü daha önceki yıllarda Mario Vargas-Llosa, Kazuo Ishiguro ve Javier Marias gibi yazarlar almıştı.

Pamuk’a ödülü 12 Ağustos Cumartesi akşamı Sicilya’da Visconti’nin filminin de çekildiği Santa Margherita Belìce kasabasında, şehir meydanında yapılacak törenle verilecek. ‘Kırmızı Saçlı Kadın’ı İtalyancaya Barbara Rosa ‘La donna dai capelli rossi’ adıyla çevirmişti. Roman şimdiye kadar İtalya’da Pamuk’un 14 kitabını yayımlayan Einaudi Yayınevi tarafından aralık ayında yayımlanmıştı.