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    Orhan Pamuk’a İtalya’dan ödül

    Hürriyet Haber
    26 Temmuz 2017 - 21:39Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 21:40

    HER yıl İtalya’da Sicilyalı büyük yazar Giuseppe Tomasi di Lampedusa adına verilen ‘Lampedusa Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi ‘Kırmızı Saçlı Kadın’ adlı romanıyla Orhan Pamuk oldu.

    Bütün dünyada, Türkçeye de çevrilen ‘Leopar’ (Il Gattopardo) adlı romanıyla ve ünlü yönetmen Visconti’nin romandan uyarladığı ‘Leopar’ adlı filmle (Burt Lancester, Claudia Cardinale, Alain Delon) tanınan yazar Lampedusa, Sicilyalı aristokrat bir ailenin son temsilcisiydi.

    Lampedusa’nın adını yaşatmak için on beş yıldır verilen ve İtalya’nın saygın edebiyat eleştirmenleri ve profesörlerinden oluşan jürinin kararlaştırdığı ödülü daha önceki yıllarda Mario Vargas-Llosa, Kazuo Ishiguro ve Javier Marias gibi yazarlar almıştı.

    Pamuk’a ödülü 12 Ağustos Cumartesi akşamı Sicilya’da Visconti’nin filminin de çekildiği Santa Margherita Belìce kasabasında, şehir meydanında yapılacak törenle verilecek. ‘Kırmızı Saçlı Kadın’ı İtalyancaya Barbara Rosa ‘La donna dai capelli rossi’ adıyla çevirmişti. Roman şimdiye kadar İtalya’da Pamuk’un 14 kitabını yayımlayan Einaudi Yayınevi tarafından aralık ayında yayımlanmıştı.

    Etiketler: Lampedusa Edebiyat Ödülü , gazetehaberleri , Giuseppe Tomasi di Lampedusa , orhan pamuk
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