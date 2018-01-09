Orhan Kural kimdir, kaç yaşında?

Gezi kitaplarıyla tanınan Orhan Kural, 1950 yılında doğdu. Yüksek Mühendis, Gezgin ve Aktivist. Orta öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1968-1969 yılında girdiği İTÜ Maden Fakültesinden 1972 Haziran döneminde "maden mühendisi" olarak mezun oldu.



Orta öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1968-1969 yılında girdiği İTÜ Maden Fakültesinden 1972 Haziran döneminde "maden mühendisi" olarak mezun oldu. Aynı yıl Eylül ayında lisansüstü öğrenimine Henry Krumb bursu kazanarak New York Columbia Üniversitesi'nde başladı. 1973 Mayısında Maden Yüksek Mühendisi unvanını alarak İTÜ Maden Fakültesi'ne asistan olarak girdi. 1981 yılında Federal Almanya Hükûmeti'nin DAAD bursunu kazanan Orhan Kural, 4 ay süre ile Aachen Teknik Üniversitesi'nde briketleme konusunda araştırmalar yaptı.



1982 Kasım ayında Venezuela Hükûmeti'nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde kömür teknolojisi seminerine katıldı. Kömürün teknolojisi, hava kirliliği ve briketleme üzerine değişik dillerde 50 civarında makalesi bulunuyor. Kömürün briketlemesinde ekonomik olup ve sağlığa zararlı olmayan bazı katkı maddelerini geliştirdi. Bu katkı maddeleri Türkiye ve Türkiye dışında geniş bir uygulama alanı buldu. Yüze yakın ülkede ve Türkiye'de çok sayıda konferans ve seminer veren Orhan Kural, konuşmacı ve yönetici olarak birçok eğitim programlarına ve panellere katıldı. Kömür konulu, 3 adet Türkçe ve bir adet İngilizce kitabın editörlüğünü yaptı. İngilizce hazırlanan Coal (kömür) isimli esere 22 devlet başkanı önsöz yazdı. Bu özelliği ile Guiness Rekorlar Kitabına girdi. Ayrıca, biri TÜBİTAK tarafından desteklenmiş 4 adet araştırma projesi yürütücülüğü ve değişik danışmanlık görevleri bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi'nde bir sömestr İngilizce olarak “İstatistik” dersini verdi. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

120 farklı havayolu ile 1003 uçuş yaparak ziyaret ettiği 234] ülkenin bazılarını anlattığı 15 adet gezi kitabı bulunmaktadır.Orhan Kural bu gezileri sırasında altmışa yakın ülkenin televizyon ve yazılı basınına konu olmuştur. Ayrıca kendi yaşam öyküsünü anlattığı "Bu Kitap Başka" adlı bir anı kitabının sahibidir. Kendi dallarında isim yapmış 50 günümüz yazarının anılarının yer aldığı "Sefername I ve Sefername II ve Seferi" adlı eserlerin editörlüğünü yaptı. Bazı film ve dizilerde rol aldı. "Akla Ziyan İşler" adlı tiyatroda oynadı. Serap Yenici ile "Dünya İçin Bir Şey Yap" adlı müzikli gösteride oynadı. Yaşamı "Don Kişot - Orhan Kişot" müzikali olarak sahnelendi. Ayrıca bir "Matematik" kitabının yazarıdır. Çevre duyarlı şiirleri bir antoloji kitabında topladı.