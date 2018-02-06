Orhan Kemal'e büyük saygısızlık: Müze tabelası gitti sosyal tesis geldi

Cihangir-Tophane, Boğazkesen Caddesi ile Defterdar Yokuşu’nun kesiştiği yerde bulunan yön levhalarından İBB tarafından Orhan Kemal Müzesi tabelası sökülüp yerine İBB Cihangir Cihannüması Sosyal Tesis tabelası kondu. Uluslararası üne sahip olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanterinde bulunan müzenin yön levhasının kaldırılması müzeye gelen yerli ve yabancı konuklar tarafından protesto edildi.

DAVA KONUSU OLMUŞTU

Arkeolojik alanda yapılan tesis, semt sakinleri ve Cihangir Güzelleştirme Derneği tarafından mahkemeye verilmişti. Çeşitli olumsuzluklar yaşanan inşaat bitirilip içinde kafeterya olan sosyal tesis faaliyete geçirildi. Tesisin kolay bulunması için pek çok noktaya yön tabelası konuldu. Bunlardan biri de Orhan Kemal Müzesi’nin yön tabelası oldu. Orhan Kemal Müzesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’nin yüz akı edebiyatçısı Orhan Kemal’e ve müzesine yapılan bu haksız uygulamayı ve saygısızlığı kınıyor ve sökülen tabelanın yerine acilen konulmasını talep ediyoruz” denildi.