Örgüt üyeliğinden, 20 yıl hapis cezası aldı

PARİS’te kurulan ve 5 hafta boyunca Abdülkadir Merah ve arkadaşı Fettah Malki’nin yargılandığı özel mahkeme, kararını açıkladı. Savcı Naima Rudloff’un hakkında ömür boyu hapis cezası talep ettiği Abdülkadir Merah, ‘suç işleme amacıyla terör örgütüne üye olmaktan’ 20 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Merah’a savcılığın yönelttiği, ‘kardeşi Muhammed Merah’ın işlediği suçlara ortak olduğu’ suçlamasını ise reddetti.

Mahkeme Başkanı Frank Zientara, yapılan araştırma ve incelemeler sonrası, Abdulkadir Merah’ın silah ve patlayıcıları temininde kardeşi tarafından yardım aldığına dair kanıtlara rastlanmadığını kaydetti.

YARDIM EDENE DE 14 YIL HAPİS

Aynı davada yargılanan ve Muhammed Merah’a kurşun geçirmez yelek ve silah temininde yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan Malki ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kamuoyunda ‘motosikletli katil’ olarak bilinen Merah, 2012’nin mart ayında bir hafta içerisinde Montouban ve Toulouse’da düzenlediği üç ayrı saldırıda 7 kişiyi öldürmüştü. Ölenler arasında 3 askerin de bulunduğu saldırılardan sonra Toulouse’da bir apartman dairesinde kıstırılan Merah, özel birliklerin de katıldığı 30 saat süren operasyonun ardından ölü ele geçirilmişti.

Operasyonu kameraya kaydettiği ortaya çıkan Merah’ın kişiliği ve bağlantıları ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Fransız istihbaratı ile ilişkisi ve istihbarat üyeliği ile ilgili iddialara şimdiye kadar doğrudan bir yanıt verilmezken, kamuoyunda bu konu ile ilgili tartışmalar devam ediyor.