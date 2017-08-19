Örgüt kurup Türkiye’yi tehdit ettiler

Örgüt liderlerinden Hesam Hidro, grubun kuruluşunu açıkladığı konuşmasında Türkiye’yi tehdit etti: “Suriye savaşının 7’nci yılındayız. Tüm terör gruplarının kontrolüne ve tiranlığa tanıklık ettik. Ancak son sözü her zaman onurlu Suriyeliler ve vatansever isyancılar söyledi. Bugün, Kürdü, Arabı, Türkmeni, farklı etnik kökenlere mensup genç, özgür Suriyeliler’den oluşan yeni bir gücün kurulduğunu ilan ediyoruz... İsyancı güçler, Suriye halkına, ellerindeki imkanlarla terör saldırılarına karşı Suriye’yi savunacaklarının ve Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor.”