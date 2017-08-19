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    Örgüt kurup Türkiye’yi tehdit ettiler

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 23:19Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 23:19

    TERÖR örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde “Devrimci Kuvvetler” adında yeni bir örgüt kuruldu. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Suriye’nin Şehba bölgesinde kurulan grubun amacı, “bölgede güvenlik ve istikrarı korumak” olarak tanımlandı. Grubun açıklamasında, “Osmanlı kolonicilerini ülkeden atmaya söz veriyoruz” denilerek Türkiye’ye tehditler savuruldu.

    Örgüt liderlerinden Hesam Hidro, grubun kuruluşunu açıkladığı konuşmasında Türkiye’yi tehdit etti: “Suriye savaşının 7’nci yılındayız. Tüm terör gruplarının kontrolüne ve tiranlığa tanıklık ettik. Ancak son sözü her zaman onurlu Suriyeliler ve vatansever isyancılar söyledi. Bugün, Kürdü, Arabı, Türkmeni, farklı etnik kökenlere mensup genç, özgür Suriyeliler’den oluşan yeni bir gücün kurulduğunu ilan ediyoruz... İsyancı güçler, Suriye halkına, ellerindeki imkanlarla terör saldırılarına karşı Suriye’yi savunacaklarının ve Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor.”

    Etiketler: PKK , Suriye , gazetehaberleri
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