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    Örgüt dışından evlilik sorgusu

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 07:25 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün, örgüt dışından biriyle evlenip katalog evlilik kuralını ihlal eden üyelerinden yazılı savunma istediği ortaya çıktı.FETÖ'nün 'katalog evlilik' kuralını ihlal eden üyelerini, örgüt içi mahkemede yargıladığı ortaya çıktı.

    Öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü ile tanışan hâkim İ.S. de eşini kendisi belirlediği için bu süreci yaşayanlardan biri... Örgüt üyeliği sebebiyle meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada itirafçı olarak ifade veren İ.S., şunları söyledi:

    'AİLESİYLE TANIŞTIM, VAZGEÇMEM'

    "Hâkim-savcılık stajı sırasında 2011'in 21 Ekim'i itibariyle eşimle çıkmaya başladım. Bu durumdan haberdar olan Salih kod isimli örgüt imamı benimle görüşmek istedi. Niye dışarıdan birini bulduğumu sordu. Ben de insanın eşini kendisinin seçeceğini söyledim. Bana bu durumun normal olmadığını, vazgeçebilecek pozisyonda olup olmadığımı sordu. Ben de ailesiyle tanıştığımı ve vazgeçemeyeceğimi söyledim."
    Eşimden vazgeçemeyeceğimi söyleyince bana yazılı savunma vermem gerektiği söylendi. Hatta yazılı savunma yazmam için Salih kod adlı örgüt imamım yardımcı oldu. Bu kişi İstanbul'daki bütün stajyerlerin sorumlusuydu. Ama Ankara'da Danıştay Tetkik Hâkimi ya da Ankara İdare Mahkemesi hâkimiydi. Geliş-gidiş yapıyordu."

    İZDİVAÇ İMAMI...

    FETÖ mensupları 'İzdivaç İmamı' adı verilen kişilerde bulunan kataloglar üzerinden birbirlerini görüyor ve evlendiriliyor. Örgüt imamları, militanlarının örgüt dışından kimseyle evlenmemelerini sıkı kontrol altında tutuyor

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , evlilik , terör örgütü
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