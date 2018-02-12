Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Organik sektörünün hedefi 2.5 milyar $

Organik sektörünün hedefi 2.5 milyar $

Hürriyet Haber
12.02.2018 - 23:49 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE, insan sağlığına ve çevreye duyarlı organik ürünler ihracatından 2023 yılında 2.5 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük organik fuarı olarak kabul edilen BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri üstleniyor. Fuarda Milli Katılım Organizasyonu ile, 24 Türk firması yer alacak. Türkiye’nin 1998 yılından beri BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda yerini aldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye’nin 2018 yılında 37 firma ile en yüksek katılımı gerçekleştireceğini, bunun da Türkiye’deki organik sektörünün gelişimini göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Tarakçıoğlu, “Türkiye’nin organik ürünler ihracatı 500 milyon dolar seviyesinde. 2023 hedefi ise 2.5 milyar dolar” dedi.

Etiketler: organik , gazetehaherleri , ekonomi
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri