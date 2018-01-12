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    'Organ mafyası geldi' yazdı, gözaltına alındı

    İHA
    12.01.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

    Kırşehir'de, sosyal medya hesabı üzerinden ‘organ mafyası’ paylaşımıyla kaosa neden olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

    Bir sosyal medya hesabından “Arkadaşlar, ilimizde organ mafyasının üyeleri olduğunu öğrendik. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Kayseri'den polisler gelerek okul önlerinde denetimler yapacak" diye paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Polisin sosyal hesapları kontrol altına alması sonrası yapılan incelemeler sonrasında paylaşımı fake hesaptan yaptığı belirlenen H.Ş., gözaltına alındı.
    Sorgusunun ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılan H.Ş., hakkında adli işlem başlatıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinde bu ve buna benzer paylaşımlar vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmek için art niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır. Sosyal medya üzerinde yayınlanan bu tür haberlere kaynağından bilgi alınmadıkça itibar edilmemesi, şüpheye düşülmesi durumunda 155 Polis İmdat hattının aranması önemlidir" denildi.

    Etiketler: kırşehir , organ mafyası
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