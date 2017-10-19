Ordu'yu üzen ölüm: Namık Altaş vefat etti

Yaklaşık bir hafta önce Ordu'daki evinde beyin kanaması geçiren Namık Altaş, kentteki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Namık Altaş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, iş adamı Namık Altaş'ın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

TAZİYE MESAJLARI

Gündoğdu, mesajında, "Altaş ailesinin büyüğü, şehrimizin sevilen iş adamlarından Namık Altaş'ın, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Ordu'ya ve hemşehrilerimize faydalı olmak için çalışan Namık Altaş'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Enver Yılmaz da mesajında "Ordumuzun sevilen iş adamlarından Namık Altaş'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatı boyunca, Ordu'ya ve hemşehrilerine faydalı olmak için sanayi ve eğitim alanında yaptığı çalışmaları asla unutmayacağız. Değerli arkadaşım merhum Namık Altaş'a Allah'tan rahmet, Altaş ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ordulu iş adamı Namık Altaş'ın cenazesinin, bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami avlusunda kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.