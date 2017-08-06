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    Ordu'yu ağlatan tören... Kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

    Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) - İHA - AA
    06 Ağustos 2017 - 19:28Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 19:28

    Amasya’nın Merzifon ilçesinde dün sabah meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişi bugün son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul’dan Ordu'nun Fatsa ilçesine giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişi gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Kazada hayatını kaybeden genç öğretmen Tuğçe Duran, tabutuna beyaz gelinlik örtülerek son yolculuğuna uğurlandı. Baba Ümit Duran gelen taziyeleri güçlükle ayakta durarak kabul ederken, genç öğretmenin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

    Orduyu ağlatan tören... Kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

    Öğretmen Tuğçe Duran, Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi Afırlı semtindeki Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Tuğçe Duran’ın babası Ümit Duran cenazede yaptığı açıklamada, “Kardeşi hastaydı ona bakmaya gitmişti. Maalesef kaza geçirdi ve hayatını kaybetti, çok üzgünüm” dedi.

    Orduyu ağlatan tören... Kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

    Otobüs kazasında eşi Ayşe Zengin’i kaybeden acılı koca Altan Zengin ise, “İstanbul’da oturuyorduk. Eşim iki kardeşi ile birlikte memlekete fındık toplamak için geliyordu. Kazada hayatını kaybetti, acımız çok büyük" diye konuştu.

    Tuğçe Duran'ın çalıştığı özel okulun Genel Müdürü Erkan Gün ise yaptığı açıklamada, “İyi bir öğretmenimizi kaybettik. İşini aşık bir kişiydi. 2 ay önce yeni göreve başlamıştı, hayalleri yarım kaldı” dedi.

    Orduyu ağlatan tören... Kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

    Aynı kazada hayatını kaybeden Ayşe Zengin de aynı camide kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Mahalle mevkiindeki aile kabristanlığına defnedildi.

    Kazada diğer hayatını kaybedenlerden sürücü İhsan Güleryüz Fatsa merkezde, Seyhan Kepir, Fatsa Bahçeler Mahallesi'nde ve Murat Edgü ise Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

    Etiketler: ayşe zengin , ihsan güleryüz , seyhan kepir , murat edgü , tuğçe duran , Trafik kazası
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