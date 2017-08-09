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    Ordunun zirvesinden Maduro’ya destek

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 00:02Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 00:02

    VENEZUELA’da sol çizgideki Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun azınlıkta kaldığı Ulusal Meclis yerine seçimle destekçilerinden oluşan ‘Kurucu Meclis’ oluşturması ve buna karşı çıkan Başsavcı Luisa Ortega Diaz’ı görevden alması sonrası gerilim sürüyor.

    Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Vladimir Padrino önceki akşam TV’ye çıkarak Maduro’ya destek verdi. Arkasında üç tank ve yüzlerce askerle açıklama yapan Padrino, askerlerin “birlik içinde olduğunu ve morallerinin çok yüksek olduğunu” söyledi.

    Ordu, hafta sonu bir askeri üsse baskının planlayıcıları olduğunu düşündüğü eski subaylar Yüzbaşı Juan Carlos Caguaripano ve Teğmen Jefferson Gabriel Garcia’yı yakalamak için seferber oldu. Müdahale sonrası 10 isyancı askerin açıklanmayan miktarda silahla  kayıplara karışması endişeye neden oldu. 

    Ulusal Meclis, Kurucu Meclis’in eski Başsavcı Diaz’ın yerine hükümete yakın bir ismin getirilmesi ve kovuşturma için olağanüstü yetkiye sahip olacak ‘hakikat komisyonu’ kurulması yönündeki kararlarının tanınmamasını oy birliğiyle kabul etti.      

    BM, muhaliflere keyfi gözaltılar olduğu ve aşırı güç kullanıldığı uyarısında bulundu.

    Etiketler: Venezuela , Nicolas Maduro , gazetehaberleri
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