Ordunun zirvesinden Maduro’ya destek

Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Vladimir Padrino önceki akşam TV’ye çıkarak Maduro’ya destek verdi. Arkasında üç tank ve yüzlerce askerle açıklama yapan Padrino, askerlerin “birlik içinde olduğunu ve morallerinin çok yüksek olduğunu” söyledi.

Ordu, hafta sonu bir askeri üsse baskının planlayıcıları olduğunu düşündüğü eski subaylar Yüzbaşı Juan Carlos Caguaripano ve Teğmen Jefferson Gabriel Garcia’yı yakalamak için seferber oldu. Müdahale sonrası 10 isyancı askerin açıklanmayan miktarda silahla kayıplara karışması endişeye neden oldu.

Ulusal Meclis, Kurucu Meclis’in eski Başsavcı Diaz’ın yerine hükümete yakın bir ismin getirilmesi ve kovuşturma için olağanüstü yetkiye sahip olacak ‘hakikat komisyonu’ kurulması yönündeki kararlarının tanınmamasını oy birliğiyle kabul etti.

BM, muhaliflere keyfi gözaltılar olduğu ve aşırı güç kullanıldığı uyarısında bulundu.