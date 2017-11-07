Ordu'da kivi hasadına başlandı

Bölgede her geçen yıl üretimi yaygınlaşan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün açıkladığı tarihte hasada başlayan üreticiler, ilk gün tonlarca kivi topladı.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın tüm üreticilere hayırlar getirmesini temenni etti.

Kivi hasadının imece usulü gerçekleştirildiği bilgisini veren Uzunlar, "Ürünleri plastik kasalara doldurarak satışa hazır hale getiriyoruz. Bilindiği üzere daha önce kivinin fiyatı da belirlenmişti. Hasadı yapılan kivi önümüzdeki günlerde il dışından gelen alıcılara satılacak." dedi.

Uzunlar, Ordu kivisinin 90 gram ve üzeri için 2 lira 40 kuruş, 60 ila 90 gram arası için 1 lira 60 kuruş, 40 ila 60 gram arası için ise 50 kuruştan satışa sunulacağını ifade ederek, "Tüm üreticilerimiz bu yılki açıklanan bu fiyattan memnunlar. Ayrıca bölgemizde 7 bin tonun üzerinde rekolte olması bekleniyor.

Hem fiyatın yüksek olması hem de rekoltenin geçen yıla oranla iyi olması hepimizin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

"ARAZİSİ MÜSAİT ÇİFTÇİLERİMİZE KİVİ ÜRETMELERİNİ ÖNERİYORUZ"

Kivinin fındığa oranla daha çok kazandırdığını vurgulayan Uzunlar, "Bu nedenle arazisi müsait çiftçilerimize de kivi üretmelerini öneriyoruz. Bu konuya ilgili üreticilerimizi teşvik edici çalışmalar da yürüteceğiz. Bizim amacımız Ordu'da kivi rekoltesini 10 bin tonun üzerine çıkarmak." şeklinde konuştu.

Uzunlar, kasım ayında kivi üreticilerin cebine sıcak para gireceğini, bu paranın da Ordu esnafına fayda sağlayacağını ifade etti.

ÜRETİCİLER DE MEMNUN

Üreticilerden Sinan Uzunlar da bu sezon kivi rekoltesinden çok memnun olduklarını dile getirerek, "Büyük bir heyecanla kivi hasadına başladık. Bugün yaklaşık 5 saatte 6 tona yakın hasat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kivinin fındığa göre daha çok kazandırdığını anlatan Uzunlar, "Yaklaşık 3 dönüm arazide kivi üretiyorum. Bu araziden ise yaklaşık 8 ton kivi topluyoruz. Aynı arazide olan fındık ise 800-900 kilogram. İki ürünün kazandırdığı para arasında ise çok fark var. Bunun için kivi daha avantajlı." dedi.

Kivi hasadında çalışan işçilerden Murat Serbest de fındıktan sonra kividen gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Tuğba Şaşmaz da kivi toplamanın fındığa oranla daha zevkli olduğunu dile getirerek, "Kivi toplamayı daha çok seviyorum. O nedenle kivi hasadını her yıl sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.