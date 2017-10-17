Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Ordu'da fındık fiyatı 25 kuruş arttı

Ordu'da fındık fiyatı 25 kuruş arttı

AA
17.10.2017 - 17:35 | Son Güncelleme:

Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 25 kuruş artarak 8,25 liraya yükseldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık fiyatındaki 25 kuruşluk artışın az da olsa sevindirici olduğunu söyledi. 

Serbest piyasa fiyatlarının kademeli olarak artmasını beklediklerini ifade eden Soydan, "İnşallah bu artışın devamı gelir. Tüm üreticilerimizin beklentisi bu yönde." dedi. 

Soydan, serbest piyasada oluşan fiyatların TMO fiyatlarının üzerine çıkması durumunda üreticilerin tatmin olacağını dile getirerek, "Fiyatların bu seviyelerde olması üreticilerimizin beklentisini kesinlikle karşılamamaktadır. Bunun için de üreticilerin ilk tercihi Toprak Mahsulleri Ofisi olmaktadır." diye konuştu. 

Serbest piyasa fiyatlarını yakınen takip ettiklerini ifade eden Soydan, üreticilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini kaydetti. 
Soydan, fındıkta alan bazlı gelir desteği için başvuruların devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: 

"Fındık üreticilerinin kendileri için son derece önem arz eden bu ödemeden faydalanabilmek için ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile ziraat odalarına 29 Aralık'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru yapmayan üreticilerimiz maalesef bu haktan faydalanamayacak." 
Soydan, üreticilere geçen yıllarda olduğu gibi dönüm başı 170 lira destekleme yapılacağını sözlerine ekledi. 

Etiketler: Ordu'da fındık , Fiyatta artış
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri