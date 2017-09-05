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Ordu'da fındık 9 liradan işlem gördü

AA
05.09.2017 - 14:53 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 16:17

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık için beklentilerinin 10 liranın üzerinde bir fiyat olduğunu belirterek, "9 lira bizim adımıza kabul edilir değil. Çünkü fındığın üretim maliyeti ortada." dedi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı sonrası 50 randımanlı kabuklu fındığın serbest piyasada 9 liradan işlem gördüğünü söyledi. 
Bayram sonrası serbest piyasaya ciddi miktarda fındık inmeye başladığını anlatan Soydan, "Geçen yıllarda olduğu gibi özellikle okulların açılmasından önce bu hareketlilik oluyor. Ayrıca gurbetten gelen vatandaşlarımız ürünlerini pazara indiriyor ancak serbest piyasada fiyatlar henüz oturmadı. Önümüzdeki süreçte serbest piyasanın fiyatı daha da netleşir. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu. 

Soydan, bu noktada ihtiyacı olmayan vatandaşların ürünlerini bekletmelerini, pazara indirenlerin ise emanete fındık bırakmamalarını önerdiklerini dile getirdi. 
Beklentilerinin 10 liranın üzerinde bir fiyat olduğunu kaydeden Soydan, "Tüm üreticilerimizin de beklentisi bu yönde. 9 lira bizim adımıza kabul edilir değil. Çünkü fındığın üretim maliyeti ortada." ifadesini kullandı. 

TMO YARIN FINDIK ALIMINA BAŞLIYOR 
Arslan Soydan, TMO'nun yarından itibaren Ordu'da fındık alımına başlayacağını belirterek, "Daha önce üreticilere randevu veren TMO, yarın ürün almaya başlayacak. Aldığımız bilgiye göre TMO şimdiye kadar üreticiden yaklaşık 10 bin tonluk fındık randevusu almış durumda." dedi. 
Soydan, üreticilerden beklentilerinin, ürünlerini yeterince kuruttuktan sonra TMO'ya vermeleri yönünde olduğunu kaydetti. 

Etiketler: Arslan Soydan , Türkiye Ziraat Odaları Birliği , fındık alımı
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