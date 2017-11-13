Orban: Soros ulusları zayıflatmak istiyor

BAŞBAKAN Orban, Avrupa’da, Macar hükümetinin de aralarında bulunduğu, ulusal çıkarları ön planda tutan hükümetlerin bertaraf edilmeye çalışıldığını savundu. Macaristan’ın kendi sınırlarını koruyacağını kaydeden Orban, ulusal çıkarları ön planda tutan hükümetleri bertaraf etmek isteyen ‘Soros Planı’nı engelleyeceklerini söyledi.

Avrupa’da karar verici tüm forumlarda Soros’un desteklediği kurum ve kuruluşların çok etkili olduğunu savunan Orban, “Soros’un askerleri, ne yapmamız, ne söylememiz, ne düşünmemiz ve hatta kendimizi nasıl tanımlamamız gerektiğine kendileri karar vermek istiyorlar. Göç, ‘Soros Planı’ için sadece bir araçtır. Bununla halkları zayıflatıp, Hıristiyan kültürüne son darbeyi vurmak istiyor” diye konuştu.

Orban ayrıca, “Soros Planı”nın, Avrupa’nın güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit ettiğini belirterek, bu yüzden Avrupa’da terör eylemlerinin ve suç oranlarının arttığını iddia etti.

DAHA ÖNCE DE AĞIR İFADELERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı iş adamı George Soros’u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa’ya taşımakla suçluyor.

Başbakan Orban, Soros için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Soros’un göçmen siyasetine göre, AB’ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan’ın göçmen düzenlemesine saldırıyor, Macaristan’ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar.”

Macar hükümeti ülke genelinde Soros karşıtı kampanya da başlatmıştı.