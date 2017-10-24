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    Orban: Hıristiyan Avrupa istiyoruz

    AA
    24.10.2017 - 10:04 | Son Güncelleme:

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, milyonlarca sığınmacı ve göçmenin Avrupa’yı istila ettiğini savunarak, “Güvenli, adil, sivil, Hıristiyan ve özgür Avrupa istiyoruz” dedi.

    BAŞBAKAN Orban, 1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşı’nın 61’inci yıl dönümü nedeniyle Budapeşte düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Avrupa’yı karışık halkların ikamet ettiği bir kıtaya çevirmek için planların yapıldığını söyledi.
    Milyonlarca sığınmacı ve göçmenin Avrupa’yı istila ettiğini savunan Viktor Orban, bu plana ise sadece Orta Avrupa ülkelerinin karşı çıktığını belirterek, “Bugün Avrupa’da sığınmacıların bulunmadığı son bölge, Orta Avrupa kaldı” diye konuştu.
    Avrupa’da düzenlenen seçimlerin kıtanın kaderini belirleyeceğini, çünkü halkların Avrupa bürokratlarından yönetimi alıp almamalarının söz konusu olduğunu kaydeden Orban, “Eski, çok kültürlülük öncesi muhteşem Avrupa’yı geri alıp alamayacağımız şimdi belli oluyor. Güvenli, adil, sivil, Hristiyan ve özgür Avrupa istiyoruz” ifadelerini kullandı.
    Viktor Orban, Avrupa’daki seçimlerin önemli olduğunu da vurgulayarak, sığınmacıların ve Avrupa Birleşik Devletleri fikrinin ise engellenebileceğini sözlerine ekledi.

    Etiketler: Macaristan , Mülteci
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