Orban: Adalet Divanı, Soros’un planına kapıyı açtı

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio’daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Avrupa Adalet Divanı’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu paylaşımını öngören kota sistemine uyulması yönündeki kararına rağmen ülkesinin sığınmacı politikasını değiştirmeyeceğini belirten Orban, “Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu’nun yanında durarak, Avrupa’yı karışık halkların ve kültürlerin yaşadığı bir kıta yapmaya çalışanlara kapıyı açtı. George Soros’un planına kapıyı açtılar ve önümüzdeki günlerde bunun uygulanmasının hızlandırılmasını bekliyorum” dedi.

İMKANSIZ VE GERİ ÇEKİLMELİ

Orban, AB’nin kararını değiştirmek için bugüne kadar hukuki alanda savaştıklarını, şimdi ise savaşı siyasi alanda devam ettireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “AB’nin kurumlarına şunu söyletmek gerekiyor; kota sistemi kötü, uygulanması imkansız ve geri çekilmeli. Tek seferlik kota kararının sürekli sığınmacı dağıtım mekanizmasına dönüştürmek isteyen George Soros ve adamlarının planını engellemek gerekiyor. Kota kararını sadece Macaristan değil, diğer ülkeler de uygulamıyor. Macaristan göçmen ülkesi değil ve herhangi bir büyük ülkenin bizi göçmen ülkesine çevirmesine izin vermeyeceğim. Avrupa’ya gelen sığınmacıların kıta dışına çıkarılması konusunda Almanya’ya memnuniyetle yardımcı oluruz.”

4 ÜLKE KARŞI ÇIKMIŞTI

Merkezi Lüksemburg’da bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Slovakya ve Macaristan’ın, AB’nin sığınmacı kotasına karşı açtığı davayı dün karara bağlamış, ‘sığınmacıların geçici süreliğine zorunlu olarak üye ülkeler arasında dağıtımına karşı açtığı davayı reddettiğini’ bildirmişti.

Avrupa’yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ile Yunanistan’a ulaşan ve korumaya ihtiyacı olan 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında 2 sene için dağıtılması kararı almıştı. AB Konseyi’nin kararına Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.

MACARİSTAN HİÇ ALMADI

Slovakya ve Macaristan, Avrupa Adalet Divanı’na AB Konseyi’nin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu. İki ülke, AB’nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunmuştu.

Şimdiye kadar İtalya ve Yunanistan’dan yaklaşık 28 bin sığınmacı üye ülkeler arasında dağıtıldı. Macaristan, kota sistemi uyarınca bin 294 sığınmacı alacağını taahhüt etmesine rağmen hiç sığınmacı kabul etmedi. Slovakya ise sadece 16 sığınmacı aldı.