'Oraya buraya çekmenin anlamı yok'

Cuma namazı sonrası cami çıkışında Gül, gazetecilere, “Ne soracağınızı biliyorum. Siz sormadan söyleyeyim” dedikten sonra 696 sayılı KHK’nın 121’inci maddesine yönelik tartışmalarla ilgili şöyle konuştu:



DURUMDAN VAZİFE ÇIKARANLAR

“Aslında o kararnameyi sahiplendim. Doğru amaçlarla ve iyi niyetle yapılan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Hayatımı millete ve devlete hizmet ederek geçirmiş bir eski cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabii ki bir sorumluluk. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramak, bunun da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim.” Gazeteciler Gül’e, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağını da sordu. Gül soruya yanıt vermedi.





AK PARTİ'DEN GÜL'E: MEDYA ÜZERİNDEN KONUŞMASI ÜZÜCÜ

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son KHK’yı eleştirmesiyle ilgili konuştu: “Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşmasını doğru bulmayız ve bu bizi üzer. AK Partililer medya üzerinden birbiriyle konuşmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Üzüldüm’ ifadesinin de nedeni budur. Eğer eksik, muğlak gördüğü bir şey varsa bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla ya da Başbakanımızla rahat şekilde istişare edebilecekken medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Abdullah Gül ile bir teması olmamıştır.” / Gamze KARAKIŞ/ANKARA