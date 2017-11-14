ÖRAV’dan öğretmenlere şenlik

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 3’üncü ÖRAV Eğitim Şenliği’ni düzenledi. Şenlik Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında desteklenen Öğretmenin İzinde Projesi çerçevesinde 11-12 Kasım’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yapıldı. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı, TANAP ve ÖRAV üst düzey yöneticileri ve ülke genelinden 300’ü aşkın eğitimci katıldı. Bu yıl ‘Öğretmen Olmak’ temasıyla hazırlanan 3’üncü ÖRAV Eğitim Şenliği’nde öğretmenler; eğitim alanında saygın konukların katılımıyla düzenlenen panel ve konuşmaların yanı sıra 18 farklı başlıkta düzenlenen atölyelere katılma imkanı buldu.

HEDEF ARAŞTIRAN ÖĞRETMENLERİN ÇOĞALMASI

Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü Selman Behmuaras yaptığı konuşmada Vakıf olarak, öğretmenlerin toplum gözündeki itibarını ve saygınlığını kazanmaları, özgüveni yüksek eğitimciler olarak gelecek nesilleri hayata hazırlamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Behmuaras, “Yürüttüğümüz tüm eğitim projelerinde; bilgi donanımı yüksek, araştıran, sorgulayan öğretmenlerin çoğalmasını hedefliyoruz. Başta Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle, varoluş amacımızı gerçekleştirebilmek için gereken katkıyı sağlayan birey, kurum ve kuruluşlarla; öğretmenlerimizin yanındayız. TANAP işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Öğretmenin İzinde Projesi de bu çalışmalarımızın somut örneklerinden. Mayısta başladığımız eğitim programımız kapsamında okul müdürlerimize verdiğimiz eğitimleri tamamladık. Şu anda da devlet okulu öğretmenlerimizle projemize devam ediyoruz. Bugün burada bizlerle birlikte olan değerli öğretmen arkadaşlarıma da katılımları için bir kez daha teşekkür ediyor, şimdiden tüm eğitimci arkadaşlarımın Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.

PROJE BİRÇOK EĞİTİMCİYE ULAŞTI

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ise, “Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan yatırım yaptığımız ve programın öncelik alanlarında yer alan 6 proje arasındaki ‘Öğretmenin İzinde’, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından uygulanmaya başladı. Öğretmen Akademisi Vakfı bu projeyle çok sayıda eğitimciye ulaştı. Ülkemiz eğitim sistemi için oldukça verimli bir proje başlattığımıza inanıyoruz. Bu çalışmadaki özverili çalışmaları için TANAP olarak Öğretmen Akademisi Vakfı’na teşekkür ederiz. Bir öğretmen çocuğu olarak şimdiden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.