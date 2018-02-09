ÖRAV’a yeni başkan

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın yeni Başkanı Semra Özcan oldu. Aralık 2014’ten bu yana ÖRAV genel müdürü olarak görev yapan Selman Behmuaras 31 Ocak’ta görevden ayrıldı. Bu görevi 12 Şubat’tan itibaren Semra Özcan üstlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Politika Bölümü mezunu olan Semra Özcan, profesyonel kariyerini Garanti Bankası’nda sürdürdü. 2003 yılına kadar burada müfettişlik ve Teftiş Kurulu’nda Eğitim, İnsan Kaynakları ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Müfettişlik görevlerini üstlendi. 2003-2018 arasında bankanın 5 farklı şubesinde şube müdürlüğü yapan Özcan, halen Garanti Bankası’nın sponsorluğunu yaptığı PWN Finans Sektörü’nde çalışan kadınlara yönelik mentorluk programında mentor olarak görev yapıyor.