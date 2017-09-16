Orantısız göbek yakalattı, hepsi sindirim sisteminden çıktı

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül 2017 günü Adis Ababa'dan gelen uçaktaki bir yolcudan şüphelendi. Yolcunun orantısız göbeğine de dikkat kesilen ekipler, yolcuyu durdurdu.

Tedirgin hareketlerde bulunan ve terlemeye başlayan yolcunun Nijeryalı C.K.O olduğu belirlendi. Üst aramasında herhangi birşey çıkmayan Nijeryalı hastaneye götürüldü ve MR'ı çekildi. Sindirim sistemindeki kapsüller görüldü. Kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı. 85 kapsülde 2 kilogram kokain olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan C.K.O tutuklandı.