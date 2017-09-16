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    Orantısız göbek yakalattı, hepsi sindirim sisteminden çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    16.09.2017 - 13:56 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 14:01

    Etiyopya Adis Ababa'dan Atatürk Havalimanına inen uçaktaki Nijeryalı bir yolcunun sindirim sisteminde 2 kilogram kokain ele geçti. Vücuduyla orantısız göbeğinden şüphelenilerek durdurulan Nijeryalı kurye tutuklandı.

    Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül 2017 günü Adis Ababa'dan gelen uçaktaki bir yolcudan şüphelendi. Yolcunun orantısız göbeğine de dikkat kesilen ekipler, yolcuyu durdurdu.

    Orantısız göbek yakalattı, hepsi sindirim sisteminden çıktıTedirgin hareketlerde bulunan ve terlemeye başlayan yolcunun Nijeryalı C.K.O olduğu belirlendi. Üst aramasında herhangi birşey çıkmayan Nijeryalı hastaneye götürüldü ve MR'ı çekildi. Sindirim sistemindeki kapsüller görüldü. Kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı. 85 kapsülde 2 kilogram kokain olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan C.K.O tutuklandı.

    Etiketler: Atatürk Havalimanına , uyuşturucu , nijerya
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