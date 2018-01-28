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    Oran'dan Afrin istifası

    ANKARA
    28.01.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

    CHP’li Umut Oran, üç yıldır sürdürdüğü Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

    Oran, yaptığı yazılı açıklamada istifa gerekçesini özetle şöyle aktardı: “2015’ten beri üzerimde taşıdığım Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevimden Enternasyonal tarafından 25 Ocak’ta gece yarısında yayınlanan, ‘SE, Suriye’deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor!’ başlıklı açıklama sebebiyle istifa ediyorum.

    Mehmetçiğin Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelesinde haklı olduğuna ve hiçbir gerekçenin eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadeleye darbe vurmaması gerektiğine inanıyorum. Açıklanan metnin, ‘bölgede yaşanan süreçleri doğru analiz etmediğini, emperyalist ülkeler ABD ve batı tarafından sınırsızca silahlandırılan, her türlü eğitimle yetiştirilen terör örgütü PKK/YPG’yle ilgili uluslararası toplumu doğru bilgilendirmediğini ve Suriyelilerin tamamının söz hakkı olan Suriye devletinin bütünlüğünü yeterince gözetmediğini’ düşündüğüm için ‘kabul edilemez’ buluyorum. İçeriğine katılmadığım bildirinin hazırlanmasının hiçbir aşamasında bilgilendirilmemiş olmam ve bir gece ansızın Enternasyonal’in web sayfasında bildiriyle karşılaşmam usul olarak da asla kabul edilemeyecek bir durumdur.” 

    Etiketler: Umut Oran , gazetehaberleri , son dakika
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