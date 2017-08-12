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    Orak Adası'na uyarı levhası: Severseniz saldırabilir!

    Yaşar ANTER (DHA)
    12 Ağustos 2017 - 17:17Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 17:17

    Bodrum'da 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı 6 kişinin yaralandığı Ceratta Caretta saldırısı sonrası bölgeye 'Yiyecek vermeyin ve sevmeyin' yazılı uyarı levhası asılacağı belirtildi.

    Bodrum'a 12 mil uzaklıktaki ve mavi yolculuğun en önemli duraklarından Orak Adası'ndaki koylarda son 1 yılda Caretta Caretta'ların saldırısına uğrayarak yaralananların olması yetkilileri harekete geçirdi. Bölgede 50 yıldan bu yana dalış yapan Türkiye'nin ünlü sualtı arkeologlarından, Aşkın Diving Dalış Merkezi yöneticisi ve dalış eğitmeni Aşkın Cambazoğlu, şöyle dedi: "Bugün Kara Ada ve Orak Adasında ekibim ile birlikte dalış yaptık yine Carettalar'ı gördük ancak panik yapmadığınız sürece herhangi bir tehlike yok. Ayrıca insanların yaz aylarında beslediği kışın ise aç kalan Caretta'lar artık çok alıştı. Beyaz eti görünce yemek için çaba gösteriyor olabilirler. Dişleri olmadığı için ısıramazlar ama çeneleri kuvvetlidir. Görünce panik yapmamak gerekir. Bir de beslemesinler."

    Orak Adasına uyarı levhası: Severseniz saldırabilir

    Deniz Ticaret Odası Bodrum yürütme kurulu üyesi ve Su Sporları ve Cankurtarma Derneği Başkanı Kaptan Arif Yılmaz ise, şöyle dedi: "Sadece Orak Adası'nda değil Bodrum'un her yerinde Caretta Caretta var. Şimdiye kadar ilçemizde böyle saldırıları görmüyorduk. Aslında bu saldırıdan çok yine insanların doğal dengesini bozmalarından kaynaklanıyor. Orak Adası'na bu konu ve Carettalar'a yiyecek verilmemesi dikkatli olunması konusuyla ilgili İngilizce, Türkçe ve Almanca uyarı levhaları konulması için Kaymakamlık ve Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri ile acil temasa geçeceğiz. Denizci arkadaşlardanda turistlerimizi koruyucu yönde uyarılar yapmaları ve daha dikkatli olmalarını konusunda uyarılarda bulunucağız."

    Orak Adasına uyarı levhası: Severseniz saldırabilir

    Etiketler: caretta , Bodrum , orak adası
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