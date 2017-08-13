Orada yürürken telefon kullanmak yasaklandı!

Artan akıllı telefon bağımlılığına çözüm trafiktekine benzer bir uygulamaya imza atan Honolulu’dan geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Hawaii adalarının başkenti olan Honolulu’da yürürken telefonunuzla ilgilenmek ceza almanıza neden olabilir.

Zira Honolulu’da kabul edilen “Yürürken telefonla uğraşana para cezası” yasa tasarısı oldu. Oylanan ve kabul gören yeni yasa tasarısına göre, yürürken telefonla uğraşan kişilere 75 ila 99 dolar arasında bir para cezası kesilecek.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre 2000 ve 2011 yılları arasında 11 bin 100'den fazla kişinin karşıdan karşıya geçerken yaralandığı bildirildi. Bu yaralanmalarda yürürken telefon ile uğraşmanın etkili olduğu bilgisinin altı çizildi.