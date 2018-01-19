‘Öpüşme’ sözlerim babama bir mesajdı!

FİLM boyunca salonda alkışların ve kahkahaların eksik olmaması oyunculara moral verdi. Filmin ardından Gupse Özay, Eda Ece, Aksel Bonfil ve Fatih Özkan, beyaz perdenin önünde hayranlarıyla öz çekim yaptı.

Almanya’daki seyircilerin ilgisine değinen Gupse Özay, “Almanya seyircisi her zaman benim aşık olduğum bir seyirci. Birincisi biz birbirimizi özlüyoruz ve o özlemden ötürü daha da bir coşkulu geçiyor. Filmi bu kadar büyük bir salonda izleme şansını biz de ilk kez bulduk. Salonda çok güzel bir enerji vardı, çok mutlu olduk” dedi.

ÖPÜŞMEYE, SENARYODA NEDEN YER VERMİYOR

Senaryolarda kendisine ve diğer oyunculara neden öpüşme sahnesi yazmadığına yönelik bir soruya da yanıt veren Gupse Özay, şöyle dedi:

“Komedi filmlerinde duygusallık, romantizm çok ağırlıkta olmadığı için öpüştürmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Yarın bir gün gerek olursa bakarım. Babam küser diye öpüşme sahnesi yazmıyor değilim. Daha önce yaptığım bir röportajda babama laf attım. Yarın öbür gün bir şey olursa kızma demek istedim aslında.”

HAYALİMİ DENEMEK İSTEDİM

Gupse Özay, filmi yazmayı, oynamayı ve aynı zamanda yönetmenliğini yapmayı profesyonellikten uzaklaşma değil tam bir profesyonellik olarak nitelendirdi. Özay, “Siz bir arabayı kullanırken, ‘Eşim gel sen gaza bas’, ‘Oğlum gel sen vitesi değiştir’ demiyorsunuz. Bu bir tercihtir. Ben yazdığım şeyi oynarken yönetince, kendi hayalimi de denemek istedim açıkçası. Bunun eğitimini aldığım için hiç de fena olmadığını gördüm. Ama bu, iyi bir yapım şirketi, iyi oyuncular ve iyi bir ekiple olacak bir şey. Yoksa tek bir kişi bunların altından kalkamaz” diye konuştu.





Gupse Özay neşeli bir insan olduğu için filmde özellikle dram sahnelerinde zorlandığını belirtti. Özay, en keyifli sahnelerin ise oyuncuların yüzlerini mıncıkladığı sahneler olduğunu ifade etti.

Oyuncular Eda Ece, Aksel Bonfil ile Fatih Özkan da konuşmalarında Almanya’daki izleyicilerin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.