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    Öpüşen çifte para cezası

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 12:50 | Son Güncelleme:

    İstanbul Samatya sahilinde öpüşen iki gence “çevreyi rahatsız ettikleri” gerekçesi ile 109 lira para cezası kesildi.

    Ali Neşet isimli vatandaş sosyal medya hesabından İstanbul’da Samatya’da kız arkadaşı ile sahilde öpüştüğü için kendisine para cezası kesildiğini ileri sürdü.

    Ali Neşet, cezaya itiraz ettiğini, polis memurunun ise Google'a bakmasını, sokakta öpüşmenin cezası olduğunu söylediğini ileri sürdü. Neşet Twitter’dan, "Memur, kendi bakıp bulamayınca rahatsız etmek diye işlem yaptı" diye yazdı.

    Ali Neşet, ayrıca kendisine kesilen cezanın tutanağını da paylaştı.

    Öpüşen çifte para cezası

    Etiketler: ali neşet , samatya , öpüşme
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