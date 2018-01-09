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    Oprah Winfrey başkan mı olacak

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    AMERİKALI talkşovcu Oprah Winfrey’nin Altın Küre ödül töreninde cinsel tacize karşı yaptığı güçlü konuşmanın ardından 2020 yılında başkan adayı olması yolunda hararetli bir tartışma başladı.

    Bir yandan 63 yaşındaki talkşovcunun adaylığı yolunda destek açıklamaları gelirken öte yanda ‘bunun hiç de iyi bir fikir’ olmadığını söyleyeler de var. Reyting kraliçesi diye bilinen Oprah Winfrey, Demokrat Partili Barack Obama’nın başkan seçilmesine güçlü destek veren isimlerdendi. Oprah, bu kez ödül töreninde cinsel taciz iddialarının su yüzüne çıkmasının ardında ‘yeni bir günün şafağının sökmekte’ olduğunu söyleyerek tartışmanın odağına yerleşti. Yarışma sırasında kuliste başkanlık için aday adayı olup olmayacağı sorulduğunda, “Hayır” diyen Oprah’nın üzerinde bir yandan da baskı oluşmaya başladı.

    TECAVÜZE UĞRADI, HAMİLE KALDI

    Ancak CNN’e konuşan Winfrey’nin iki yakın arkadaşı, talkşovcunun aktif bir şekilde bu fikri gözden geçirdiğini söyledi. Hatta tartışma Beyaz Saray’a kadar uzandı. Beyaz Saray’dan bir sözcü “Oprah Winfrey ya da başka birinden rekabeti memnuniyetle karşılarız” diye açıklama yaptı. Çocukluğunda tecavüze uğrayan, 14 yaşında hamile kalan, ancak düşük yapıp sonrasında üniversiteyi bitirip medya sektörüne adım atan 2.8 milyar dolarlık bir servete sahip Oprah Winfrey’nin yine şov dünyasından gelen Donald Trump’a sıkı bir rakip olabileceği konuşuluyor. Ancak siyasetin ve ülke yönetiminin bu konuda deneyimi olmayan ünlü isimlere bırakılmasına şüpheyle yaklaşanlar da çok.

    Etiketler: ABD , gazetehaberleri
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