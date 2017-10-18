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    Ophelia, Güneş’i böyle gösterdi

    AA
    18.10.2017 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da, pazartesi günü Birleşik Krallık’ın kuzey bölgeleri ile İrlanda genelinde etkili olan Ophelia kasırgası, gökyüzünün bazı bölgelerde turuncu ve gün boyunca güneşin ateş topu gibi görünmesine neden oldu.

    HOLLANDA Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) tarafından yapılan açıklamada, bu durumun Ofelya kasırgası sayesinde ülkeye ulaşan Sahra çölü kumlarının ve Portekiz’deki orman yangınlarında oluşan kül parçalarının Güneş ışığını etkilemesinden kaynaklandığı bildirildi.
    Açıklamada, normalde açık olan gökyüzünün kasırga nedeniyle bulutluymuş gibi görüldüğü belirtilirken havadaki kül parçalarının çok ufak olduğu için sağlığa zararlı olmadığı kaydedildi.
    Kasırgadan dolayı oluşan bu durum halkın da büyük ilgisini çekti.
    Pazartesi günü, Birleşik Krallık’ın kuzey bölgeleri ile İrlanda genelinde etkili olan Ophelia kasırgasında üç kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: Ophelia kasırgası
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