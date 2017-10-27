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    Operasyonun adı siyasi denetim

    Nuray BABACAN / ANKARA
    27.10.2017 - 00:10 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediye başkanlarının istifa ettirilmesiyle ilgili sürecin ‘siyasi denetim’ olduğunu söyledi. Yazıcı, “Seçilen kişi bu sürede kendi başına bırakılmaz, parti politikalarından sapma olursa, parti kurulları devreye girer” dedi.

    YADIRGANACAK YANI YOK
    AK Parti’nin belediye başkanlarıyla ilgili yaptığı tasarrufun yadırganacak bir yanı olmadığını belirten Yazıcı, yerel yöneticiler için üç tür denetim mekanizması olduğunu öne sürerek, şunları söyledi: “Bunlardan biri yargısal denetim. Hakkında bir iddia varsa, yargı denetler, gereğini yapar. İdari denetim, İçişleri Bakanlığı eliyle yapılır. Herhangi bir konu varsa, buna mülkiye müfettişleri gönderilir ve inceletilir. 5 yıllığına göreve gelen bu yöneticilerin, bu süreci siyasi açıdan denetimsiz tamamlamaları beklenemez. Bu durumda, siyasal denetim devreye girer. Belediye başkanları hangi partiye mensupsa, denetimini o parti yönetimi yapar. Yerel yöneticiler, seçimlerde başarılı olmaları için partilerince aday gösterilir. Başarılı bulunmuyorsa, siyasi denetim yapılır ve sonuçları uygulanır.”

    “Daha önce böyle bir siyasi denetimin neden uygulanmadığı” sorusuna Hayati Yazıcı, “Siyaset sürprizlerle doludur. Siyasi denetim yapıldı ve sonuçta bu değişiklikler parti tarafından gerekli görüldü. Parti siyasi denetim hakkını kullanmıştır” yanıtını verdi.

    Etiketler: istifa , gazetehaberleri
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