Operasyonun adı siyasi denetim

YADIRGANACAK YANI YOK

AK Parti’nin belediye başkanlarıyla ilgili yaptığı tasarrufun yadırganacak bir yanı olmadığını belirten Yazıcı, yerel yöneticiler için üç tür denetim mekanizması olduğunu öne sürerek, şunları söyledi: “Bunlardan biri yargısal denetim. Hakkında bir iddia varsa, yargı denetler, gereğini yapar. İdari denetim, İçişleri Bakanlığı eliyle yapılır. Herhangi bir konu varsa, buna mülkiye müfettişleri gönderilir ve inceletilir. 5 yıllığına göreve gelen bu yöneticilerin, bu süreci siyasi açıdan denetimsiz tamamlamaları beklenemez. Bu durumda, siyasal denetim devreye girer. Belediye başkanları hangi partiye mensupsa, denetimini o parti yönetimi yapar. Yerel yöneticiler, seçimlerde başarılı olmaları için partilerince aday gösterilir. Başarılı bulunmuyorsa, siyasi denetim yapılır ve sonuçları uygulanır.”



“Daha önce böyle bir siyasi denetimin neden uygulanmadığı” sorusuna Hayati Yazıcı, “Siyaset sürprizlerle doludur. Siyasi denetim yapıldı ve sonuçta bu değişiklikler parti tarafından gerekli görüldü. Parti siyasi denetim hakkını kullanmıştır” yanıtını verdi.



