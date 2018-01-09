Operasyonlara Türkiye’den sert tepki...Rusya ve İran elçileri Dışişleri’ne çağrıldı

Esad’a bağlı güçlerin İdlib’de gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde söz konusu bölgelerin sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirmesi üzerine Türkiye, diğer garantör ülkeler Rusya ve İran’ı hem askeri, hem de diplomatik kanallar üzerinden uyardı. Ankara kısa bir süre önce Rusya ve İran Büyükelçilikleri ile askeri ataşeliklerine, rejim birliklerinin ilerlemesinin basit bir ateşkes ihlali olmadığını bildirip, rejim güçlerinin Astana’da varılan mutabakata aykırı şekilde sınır ihlali yaptığı uyarısını iletti.

UYARILARA RAĞMEN DEVAM ETTİ

Ancak tüm uyarılara rağmen ihlallerin devam etmesi üzerine Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri’nde Yerhov’a Türkiye’nin tepki ve rahatsızlığı güçlü ifadelerle aktarılarak, “29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne giden süreçte gerçekleşen sözkonusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi” istendi. Rusya’dan sonra İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da Dışişleri’ne çağrılarak benzer mesajlar verildi.

ÇAVUŞOĞLU: SÜRECİ BALTALAR

Bu gelişmelerden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da benzer uyarılarda bulunmuş, “Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar” demişti.